「興味を持つNPBチームが3つあります」MLB右の大砲が移籍市場に急浮上、日米複数球団が争奪戦か　米記者発信

写真拡大 (全2枚)

パワーが持ち味のエンカーナシオンが移籍市場に浮上してきた(C)Getty Images

　交流戦を前に補強が活発化する中、メジャー出身の右の大砲にも熱視線が向けられている。

【動画】歴史的ハイペースでHR量産！　村上宗隆の豪快17号をチェック

　中南米選手の移籍情報に詳しいフランシス・ロメロ記者は現地5月12日までに、自身のXにジャイアンツをFAとなったヘラル・エンカーナシオンに関して「いくつかのMLBチームが外野手ヘラル・エンカーナシオンに興味を示しています。28歳の彼に興味を持つNPBチームも3つあります」と投稿。日米含めて争奪戦がスタートしていると伝えた。

　ドミニカ共和国出身のエンカーナシオンは190センチ、120キロの迫力ボディーから繰り出される、パワーあふれる打撃が持ち味。

　22年にマーリンズでメジャーデビューを果たすと、24年はメキシコリーグで26試合、打率.366、19本塁打とハイアベレージを残し、注目を集めた。

　その後ジャイアンツとマイナー契約、24年シーズンはメジャーで35試合で打率.248、5本塁打、19打点をマークしている。ただその後は出場機会を減らし、今季は17試合で打率.176と低迷していた。

　三振数の多さも目立つが、何よりNPBでも打力不足に悩まされているチームは多いとあって、圧巻のパワーが持ち味の右の長距離砲の去就に引き続き、注目が集まっていきそうだ。

[文/構成:ココカラネクスト編集部]