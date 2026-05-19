「興味を持つNPBチームが3つあります」MLB右の大砲が移籍市場に急浮上、日米複数球団が争奪戦か　米記者発信

パワーが持ち味のエンカーナシオンが移籍市場に浮上してきた(C)Getty Images

交流戦を前に補強が活発化する中、メジャー出身の右の大砲にも熱視線が向けられている。

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中南米選手の移籍情報に詳しいフランシス・ロメロ記者は現地5月12日までに、自身のXにジャイアンツをFAとなったヘラル・エンカーナシオンに関して「いくつかのMLBチームが外野手ヘラル・エンカーナシオンに興味を示しています。28歳の彼に興味を持つNPBチームも3つあります」と投稿。日米含めて争奪戦がスタートしていると伝えた。

ドミニカ共和国出身のエンカーナシオンは190センチ、120キロの迫力ボディーから繰り出される、パワーあふれる打撃が持ち味。

22年にマーリンズでメジャーデビューを果たすと、24年はメキシコリーグで26試合、打率.366、19本塁打とハイアベレージを残し、注目を集めた。