「興味を持つNPBチームが3つあります」MLB右の大砲が移籍市場に急浮上、日米複数球団が争奪戦か 米記者発信
パワーが持ち味のエンカーナシオンが移籍市場に浮上してきた(C)Getty Images
交流戦を前に補強が活発化する中、メジャー出身の右の大砲にも熱視線が向けられている。
【動画】歴史的ハイペースでHR量産！ 村上宗隆の豪快17号をチェック
中南米選手の移籍情報に詳しいフランシス・ロメロ記者は現地5月12日までに、自身のXにジャイアンツをFAとなったヘラル・エンカーナシオンに関して「いくつかのMLBチームが外野手ヘラル・エンカーナシオンに興味を示しています。28歳の彼に興味を持つNPBチームも3つあります」と投稿。日米含めて争奪戦がスタートしていると伝えた。
ドミニカ共和国出身のエンカーナシオンは190センチ、120キロの迫力ボディーから繰り出される、パワーあふれる打撃が持ち味。
22年にマーリンズでメジャーデビューを果たすと、24年はメキシコリーグで26試合、打率.366、19本塁打とハイアベレージを残し、注目を集めた。
その後ジャイアンツとマイナー契約、24年シーズンはメジャーで35試合で打率.248、5本塁打、19打点をマークしている。ただその後は出場機会を減らし、今季は17試合で打率.176と低迷していた。
三振数の多さも目立つが、何よりNPBでも打力不足に悩まされているチームは多いとあって、圧巻のパワーが持ち味の右の長距離砲の去就に引き続き、注目が集まっていきそうだ。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]
外部サイト
日々快適に、そして各々が目指す結果に向けてサポートするマガジンとして、多くの方々の「ココロ」と「カラダ」のコンディショニングを整えるのに参考になる媒体(誌面＆WEB)を目指していきます。