１９日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１５９円０１銭前後と前日午後５時時点に比べ１０銭弱のドル高・円安。ユーロは１ユーロ＝１８５円１６銭前後と同３０銭程度のユーロ高・円安で推移している。



ドル円は、午前８時３０分頃に１５８円８０銭で推移していたが、その後、午前１０時にかけ１５９円００銭近辺に値を上げた。内閣府がこの日の朝方に発表した１～３月期の実質国内総生産（ＧＤＰ）速報値は前期比年率で２．１％増となった。市場予想（１．７％増）を上回った。６月の日銀金融政策決定会合での利上げ観測は高まっているものの、政府は補正予算で赤字国債を発行する方向で検討しているとの観測も出ており、財政悪化に対する懸念も値強い。このなか、ドル円は１５９円ライン前後で強含む展開となっている。



ユーロは対ドルでは１ユーロ＝１．１６４３ドル前後と同０．００１０ドル強のユーロ高・ドル安で推移している。



出所：MINKABU PRESS