YouTubeチャンネル『猫とネコ』に投稿されたのは、元気いっぱいの子猫たちの様子。ケージから次々と飛び出してきては戻される子猫たちに対して「いったい何にゃんいるんやってくらいの無限ループ」「こういう遊びだと思ってるまである」と、笑いの声が集まっています。

【動画：好奇心旺盛な４匹の子猫→ペットシーツを直そうと、ケージの扉を開けた瞬間…『コントのような光景』】

ペットシーツを直しているとトラブル発生

小さな小さな子猫4匹を保護している投稿主さん。ケージの中のフカフカベッドで4匹仲良くまったり中です。

そんななか、投稿主さんはベッドに敷いているペットシーツを直そうと、ケージの中に手を伸ばします。すると、1匹が外へ飛びだしてしまいました。きっと好奇心旺盛でケージの外に興味津々なのでしょう。

無限ループ

「でも、中にいないとだめだからね。」と、そっと子猫をしまって終了。のはずが・・・。

1匹を戻したところ、なんと1匹、2匹・・・と子猫たちが続々と飛び出していきます。

1匹を急いで捕まえて戻した瞬間、また1匹、2匹・・・と素早く飛び出していくのです。

その間子猫たちは無邪気な声で「ミャー！」「ミャー！」と鳴き続けています。

2匹揃って脱出！

投稿主さんは効率よく（？）2匹同時にケージへ戻すことに。しかし、なぜか子猫たちも2匹同時に、それもスピーディーに外へ飛び出す為一向に4匹が揃いません。

捕まえても捕まえても無限に脱出する子猫たちの様子は、まるで悪夢のようですが、こんなに幸せな悪夢なら永遠に続いてほしいですね。

かなりの時間が経過し、ようやく4匹揃ってケージの中に戻すことができました。

投稿主さんは「シーツを直すだけでこんなに時間がかかるなんて」とぼやきつつも、活発になってきたことに喜びを隠せないのでした。

YouTubeチャンネル『猫とネコ』では子猫たちの成長の様子や日常を観ることができます。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「猫とネコ」さま

執筆：きなこ

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。