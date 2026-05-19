撮る道具としての感触と、機動性を両立したコンパクトデジタルカメラの新基準「LUMIX L10」が登場します。

4/3型イメージセンサーと、LEICA DC VARIO-SUMMILUX 24-75mm F1.7-2.8 ASPHのライカズームレンズの組み合わせが生み出す表現力に期待が膨らみ、心が踊ります。

常にカメラを持ち歩けるサイズ感で、普段はレンズ交換式のミラーレスカメラを使っているけれど、お散歩感覚で写真を楽しむためのサブ機を求めていた人や、ズームできるコンパクトカメラが欲しいと思っていた方には朗報です。所有欲をかき立てられること間違いなしです。

クラシカルな外観に最新の機動力

“無心で被写体に向き合い、スナップを楽しんでほしい”という想いから生まれた、正統派のミニマルデザインで、アナログ感覚の直感的な操作と、手に取ったときの重量感も、小さすぎず、重すぎず、バランスが良い上に、ファインダーをしっかりとのぞいて撮影しやすいスタイルです。

有効約2,040万画素の4/3型・裏面照射型CMOSセンサーに、リアルタイム認識AF、779点の像面位相差AFなども搭載され、被写体までの距離を高速・高精度に測距して被写体を捉え、約30コマ/秒の高速連写と手ブレ補正も働き、最新のミラーレスカメラと同様のさまざまな機能が満載です。

外形寸法は約127×74×67mm。質量は約508ｇ（バッテリー、SDカードを含む）となっています。

余分なものをまとわない端正なデザインで、上着のポケットや小さなバッグに収まるサイズと共にある機動力は、日常を作品に変えるための最短距離となるでしょう。

片手でも扱いやすいレイアウトのボタン類で、さまざまな設定を即座に変更できます。メニュー操作系はLUMIXを踏襲しています

レンズ鏡筒部には、絞りリング、コントロールリング、Fnスイッチがあり、普段よく使用する機能を直感的に使えるように割り当てることができます。

今回の撮影時は、Fnスイッチにマルチアスペクト比に対応するように設定しました。使い慣れた比率や、シーンによって使い分けることができるのはもちろん、撮影後にトリミングを行うよりも実際の撮影時にしっかりと構図を狙いやすい仕組みです。

ボディ天面にはモードダイヤル、ズームレバー、露出補正ボタン/ダイヤル、録画ボタン（赤色）、ホットシュー

バッテリーはDMW-BLK22。USB Type-Cで本体に充電可能。データ記録はSDメモリーカードに対応しています。

バッテリーとメモリーカードは底面にそれぞれにスロットがあります。あまり見かけないレイアウトです

ライブビューファインダーには約368万ドット相当、高精細なOLED（有機EL）を採用。ファインダー倍率約0.74倍（35mm判換算）の大型で見やすい視界。アイセンサー搭載により、モニターとの表示切り替えもスムーズ。

背面モニターは3.0型・約184万ドットのバリアングル式タッチパネルで、ハイアングル、ローアングル、自撮りなどの撮影に対応。縦撮りUIを採用するなど、SNSとの親和性や、スマートフォン操作に慣れたユーザーにはうれしい仕様です。

自由を奪わないバリアングル液晶。没入感を高めるLVFは、特に晴天時の屋外撮影では非常に助けられます

明るく扱いやすい搭載レンズ

ハイエンドコンパクトカメラというカテゴリーで、ズームレンズ搭載というのが「LUMIX L10」の大きな魅力になっているのはいうまでもありません。数本のレンズを持ち歩く必要もなく、画角と構図の自由度がズームレンズ最大の利点です。

搭載されているLEICA DC VARIO-SUMMILUXは、24-75mm（35mm換算）という「黄金の焦点距離」ともいうべき、広角から中望遠までカバーする旅や日常での常用域。広角24mmでのダイナミックな風景撮影から、中望遠75mm開放F2.8でのポートレート撮影まで使用頻度が高く、シーンを選ばずどこででも活躍してくれます。

沈胴式のズームレンズにつき撮影時には繰り出されます

非球面レンズやナノサーフェスコーティングによる、にじみのないクリアな描写は撮影した瞬間にすぐ理解できるほど。日中の強い日差しが入るシーンでも、不自然な光の反射を抑えた質感描写の良さと、光の表情を繊細にとらえてくれる“納得の安心感”があります。

自然な立体感、キレと質感を両立するレンズです。目が覚めるかのような鮮やかな色

LUMIX L10／LEICA DC VARIO-SUMMILUX 10.9-34mm / F1.7-2.8 ASPH（34mm）／絞り優先AE（F2.8、1/1300秒）／ISO 100／WB：晴天／+1.3EV／フォトスタイル：スタンダード

川面に反射する光を受けて逆光で撮影し、光学性能と描写力の高さを実感しました

LUMIX L10／LEICA DC VARIO-SUMMILUX 10.9-34mm / F1.7-2.8 ASPH（27mm）／絞り優先AE（F9、1/60秒）／ISO 500／WB：晴天／+0.7EV／フォトスタイル：風景

バイクのマフラーです。傷やへこみ、雨除けカバーの質感もかなりリアルで解像の高い緻密な描写

LUMIX L10／LEICA DC VARIO-SUMMILUX 10.9-34mm / F1.7-2.8 ASPH（15mm）／絞り優先AE（F4、1/400秒）／ISO 100／WB：AWB／-0.3EV／フォトスタイル：ナチュラル

4/3型センサーとの組み合わせで、コンパクトカメラとは思えない大きなボケを作ることができ、奥行きと立体感を生み出します。前ボケの透明感も好ましく、フォーマットサイズやコンパクトカメラであることを忘れてしまうほどのボケ量です。

ハイキー調で爽やかな前ボケを狙ってみました

LUMIX L10／LEICA DC VARIO-SUMMILUX 10.9-34mm / F1.7-2.8 ASPH（34mm）／絞り優先AE（F2.8、1/80秒）／ISO 100／WB：晴天／+2.7EV／フォトスタイル：スタンダード

背景ボケの柔らかさと滑らかな表情にうっとり。これはポートレート撮影時にも活かせますね

LUMIX L10／LEICA DC VARIO-SUMMILUX 10.9-34mm / F1.7-2.8 ASPH（34mm）／絞り優先AE（F2.8、1/80秒）／ISO 100／WB：AWB／+2EV／フォトスタイル：ポートレート

マクロモードとクロップズーム

通常時でも最短5㎝まで近寄れますが、レンズ鏡筒側面のスイッチでマクロモードに切り替えられます。広角端では3㎝まで近づいたマクロ撮影が可能です。

AF/ Macro / MF の切り替えスイッチはレンズ鏡筒左側にあります

焼き型の立体感も表面の気泡もすごい！と思いつつ、撮影したあとすぐにパクリ

LUMIX L10／LEICA DC VARIO-SUMMILUX 10.9-34mm / F1.7-2.8 ASPH（11mm／Macro）／絞り優先AE（F1.7、1/320秒）／ISO 100／WB：AWB／+1EV／フォトスタイル：L.クラシック

バラの花芯まで近づいて F1.7で撮影。淡くて優しいボケに魅了されます

LUMIX L10／LEICA DC VARIO-SUMMILUX 10.9-34mm / F1.7-2.8 ASPH（11mm／Macro）／絞り優先AE（F1.7、1/200秒）／ISO 100／WB：AWB／+1EV／フォトスタイル：L.クラシック

クロップズーム機能を使えば最大221mmの望遠域の撮影も可能です。いつもは望遠レンズをわざわざ持ち歩いて撮影しないけど、“あったらいいな”を叶えてくれる機能は嬉しいものです。

最大望遠時（画像サイズXS）でも1,920×1,440pxあり、Webはもちろん、SNS投稿なら何ら問題のない範囲でしょう。

クロップズーム機能は遠くのものを引き寄せたい時とても便利

LUMIX L10／LEICA DC VARIO-SUMMILUX 10.9-34mm / F1.7-2.8 ASPH（34mm／クロップ211mm）／絞り優先AE（F3.5、1/1,000秒）／ISO 100／WB：AWB／フォトスタイル：風景

圧縮効果で狙いたいシーンというのもあります。手ぶれ補正も抜群です

LUMIX L10／LEICA DC VARIO-SUMMILUX 10.9-34mm / F1.7-2.8 ASPH（34mm／クロップ97mm）／絞り優先AE（F3.5、1/1,000秒）／ISO 100／WB：曇り／-0.7EV／フォトスタイル：L.クラシックG

マクロモードとクロップズームという遠近の撮影ができて、どんなシーンもOKというオールマイティな強さ。ミラーレスカメラのようにレンズを何本もも持ち歩く必要性を感じないのでこれは快適です。

新たな2種のフォトスタイルが追加

個人的にワクワクするのが、表現の幅が広がる2種の新フォトスタイルの追加です。フォトスタイルのイメージにふさわしいシーンを探し歩くだけでも楽しいものです。

追加されたフォトスタイルの「L.クラシック」は、彩度が低めで渋く落ち着いた雰囲気。緑色でシアンが強いのが特徴的です。カメラ内の設定で「粒状感」の調整も可能。粒状を加えればフィルムライクな仕上がりで、マット紙にプリントしたような雰囲気になります。

LUMIX L10／LEICA DC VARIO-SUMMILUX 10.9-34mm / F1.7-2.8 ASPH（26mm）／絞り優先AE（F3.5、1/60秒）／ISO 320／WB：AWB／-1EV／フォトスタイル：L.クラシック

LUMIX L10／LEICA DC VARIO-SUMMILUX 10.9-34mm / F1.7-2.8 ASPH（34mm／クロップ104mm）／絞り優先AE（F3.2、1/1600秒）／ISO 100／WB：AWB／-0.7EV／フォトスタイル：L.クラシック

LUMIX L10／LEICA DC VARIO-SUMMILUX 10.9-34mm / F1.7-2.8 ASPH（16mm）／絞り優先AE（F3.2、1/140秒）／ISO 100／WB：AWB／フォトスタイル：L.クラシック

もう1つ追加された「L.クラシックゴールド」は穏やかなアンバー調の色味。郷愁感を抱く逆光、夕暮れこそふさわしい色が引き出せます。わざわざ強い光を狙ってみたくなるものです。

左がナチュラル、右がL.クラシックゴールド。写真の印象を大きく左右する色ともいえる。使うシーンや被写体に合わせた使い方が必要になる

L.クラシックゴールドでハイライト部に夕刻の温かみのをのせました

LUMIX L10／LEICA DC VARIO-SUMMILUX 10.9-34mm / F1.7-2.8 ASPH（16mm）／絞り優先AE（F5.6、1/1600秒）／ISO 100／WB：AWB／-0.7EV／フォトスタイル：L.クラシックG

L.クラシックゴールドの出番といえるシーンのひとつ。まばゆい光に包まれる印象をWB日陰で強調

LUMIX L10／LEICA DC VARIO-SUMMILUX 10.9-34mm / F1.7-2.8 ASPH（16mm）／絞り優先AE（F3.2、1/200秒）／ISO 100／WB：日陰／-0.7EV／フォトスタイル：L.クラシックG

モノクロームモードは充実の5種類

LUMIXの「L.モノクローム」シリーズは、ライカのモノクロフィルムの描写思想を受け継いだLUMIX独自のフォトスタイル。

単に色の情報を抜くだけのモノクロとは異なり、光と影の階調を極限まで追求しています。白黒フィルムで撮ったような深みのある黒と、ハイライトからシャドウにかけての繊細な描写が特徴です。

LEICA DC VARIO-SUMMILUX 10.9-34mm / F1.7-2.8との相性から生まれる、階調とコントラストに魅了されること間違いなしです。

LUMIX L10／LEICA DC VARIO-SUMMILUX 10.9-34mm / F1.7-2.8 ASPH（11mm） ／絞り優先AE（F4、1/500秒）／ISO 100／WB：AWB／-1EV／フォトスタイル：LEICAモノクローム

情緒的で柔らかい写りに魅了されてしまいます

LUMIX L10／LEICA DC VARIO-SUMMILUX 10.9-34mm / F1.7-2.8 ASPH（34mm） ／絞り優先AE（F2.8、1/80秒）／ISO 1600／WB：AWB／+1.3EV／フォトスタイル：LEICAモノクローム

シルバーのボトルは光沢感がキレのあるツヤ感が引き出せました

LUMIX L10／LEICA DC VARIO-SUMMILUX 10.9-34mm / F1.7-2.8 ASPH（17mm） ／絞り優先AE（F3.5、1/125秒）／ISO 100／WB：AWB／フォトスタイル：L.モノクロームD

LUMIXならではのLUT機能で色づくり

カメラに内蔵されているフォトスタイルに加え、お気に入りのLUTを読み込むことで、世界に1つだけの独自のフォトスタイルとして撮影できます。

最終的な色味を反映した状態でフレーミングや露出を決め、現場の空気感に合わせた完成イメージを作り出すことができるので、後からPCで現像ソフトを立ち上げる手間も省けてとても便利な機能です。

好みの色で完成した状態で書き出されるということは、ワークフローの短縮につながりますし、イメージしたシーンにふさわしい被写体を見つけるとワクワクします。

「ロサンゼルスみたい」と、行ったこともないのに乾いた空気感でそう思わせてしまいます

LUMIX L10／LEICA DC VARIO-SUMMILUX 10.9-34mm / F1.7-2.8 ASPH（16mm） ／絞り優先AE（F3.2、1/200秒）／ISO 100／WB：日陰／+0.3EV／フォトスタイル：L.クラシックG＋LUT3

LUMIX L10／LEICA DC VARIO-SUMMILUX 10.9-34mm / F1.7-2.8 ASPH（16mm） ／絞り優先AE（F3.2、1/200秒）／ISO 100／WB：AWB／+0.3EV／フォトスタイル：L.クラシックG＋LUT1

いいタイミングでご近所のお父さんが登場。16：9のアスペクト比で映画のワンシーンのような雰囲気に

LUMIX L10／LEICA DC VARIO-SUMMILUX 10.9-34mm / F1.7-2.8 ASPH（21mm）／絞り優先AE（F4、1/1,000秒）／ISO 100／WB：AWB／-0.7EV／フォトスタイル：L.クラシック＋LUT2

専用アプリ「LUMIX Lab」からクリエイターが作成したLUTのダウンロードもでき、ノスタルジックな色味や、映画のような色味を用いて、撮って出しのJPEGでも作品性の高い写真に仕上がります。

表現において、より個性的、またはシネマチックな表現を追求したい場合に、LUT機能は非常に強力な見方となってくれるでしょう。

多彩な表現方法・撮影機能が満載

LUMIX L10を使ってみて、個人的に嬉しいことがありました。「多重露光」機能が搭載されていることです。兼ねてよりメーカーには、私の所有するS5IIに多重露光の機能が欲しいと伝えていたので、念願叶ってというか、ここでL10を購入する理由ができてしまった気さえします。

ライブビューで多重露光を行なうと、1枚目の画像を見ながら2枚目を写せます

LUMIX L10／LEICA DC VARIO-SUMMILUX 10.9-34mm / F1.7-2.8（34mm）／絞り優先AE（F3.5、1/200秒）／ISO 100／WB：晴天／-2EV／フォトスタイル：L.クラシック＋LUT V-log9

そのほかには、撮影後に好きなフォーカスポイントの写真を選べる「フォーカスセレクト」や、約30コマ/秒の連写から、約800万画素の写真を切り出すスポーツや動物の動きに強い「4Kフォト（30fps）」、ピント位置の異なる複数の画像を合成し、手前から奥までピントが合ったパンフォーカス写真を生成する「被写界深度合成」など、LUMIXならではの機能が盛りだくさんです。

日常を作品に変える、最も身近な「本格派」

LUMIX L10を使ってみて感じたことは、単なるコンパクトデジタルカメラの枠を超え、ライカ基準の描写力とミラーレスカメラ譲りの操作系を1台に凝縮したプレミアムな道具であるということ。

撮影プロセス自体を楽しめる操作系で道具を操る悦びを得られ、4/3型センサーとF1.7のズミルックスレンズが生み出す妥協のない画質。圧倒的なボケと解像感。撮った瞬間に世界観を完成させる、5種のL.モノクロームやリアルタイムLUTなどの多彩な表現力も撮る喜びにつながります。

ミラーレスカメラを持ち出すほどではないけれど、スマートフォンの描写では満足できない。そんな日常の何気ない瞬間を「作品」として残したいすべての写真愛好家にとって、LUMIX L10は最高のパートナーになるはずです。