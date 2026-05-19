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「太りたくない」妊婦さん必見！意外と知らない「食べづわり」のメカニズムと空腹で吐き気がする理由

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

12人産んだ助産師HISAKOが、YouTubeチャンネル「12人産んだ 助産師HISAKOの子育てチャンネル」にて「【それ食べづわりかも】空腹で気持ち悪くなる理由」と題した動画を公開した。動画では、妊娠中の「食べづわり」がなぜ起こるのか、そのメカニズムと太りにくい食べ方のコツについて解説している。



HISAKOさんは自身も12回の妊娠すべてで「食べづわり」を経験したと明かし、妊娠12週頃には体重が5キロ増加するなど「太りたくない気持ちもわかる」と妊婦の心境に寄り添う。その上で、食べづわりの理由を「赤ちゃんが今すぐ糖質、そして脂質を入れてくれと叫んでいる」ためだと説明する。妊娠初期、赤ちゃんは急ピッチで脳や内臓を作るため、母体の血液中から猛烈に糖質や脂質を吸い取る。これにより母体の血糖値が下がると、脳が「赤ちゃんにあげるエネルギーが足りない」と判断し、吐き気を出してでも食べさせるよう命令を下すのだという。



また、空腹時に吐き気がするもう一つの理由として、胃酸による胃壁への刺激を挙げる。胃が荒れることで気持ち悪くなり、食べると胃酸の分泌がマイルドになるという「成功体験」を脳が学習することで、空腹になる前に食べてしまう悪循環に陥ると解説した。HISAKOさんは、食べづわりは無意味なものではなく「赤ちゃんをちゃんと成長発達させるために栄養を与えるための防衛反応」だと語る。



さらに、太る恐怖に打ち勝つための食事のコツを伝授。「1日3食」の固定概念を捨て、1日10食ほどに分けてこまめに食べ、血糖値を一定に保つことが重要だと述べる。スルメや昆布などを噛んで満腹中枢をなだめることや、白ご飯を玄米にするなど、血糖値の急上昇・急降下を防ぐ「持続型のエネルギー」を摂ることを推奨している。



動画の終盤、HISAKOさんはつわり中の最強のレスキュー食として「バナナ」を紹介。「1回につき3分の1本」をこまめに食べることで、糖質、食物繊維、カリウムをバランス良く摂取できると勧めている。最後は「ついたお肉は産後は全部母乳になっていく貯金」と妊婦を励まし、食べづわりを「最高の母乳を作るための準備」と前向きに捉え、乗り切ってほしいと締めくくった。