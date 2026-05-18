バレーボール・SVリーグ女子のヴィクトリーナ姫路が16日、ファン感謝デーイベントを行い、今シーズン限りでの退団が決まった女子日本代表の宮部藍梨選手らが参加。姫路のファンとふれあった。

4月12日のSVリーグ女子チャンピオンシップ・クォーターファイナル（準々決勝）で大阪マーヴェラスに敗れ、今シーズンを5位で終えた姫路。約1か月が経過した5月16日には、すでに帰国の途に就いた外国籍選手（ミラ・トドロヴァ選手、カミーラ・ミンガルディ選手、チャッチュオン・モクシー選手）とレンタル移籍中の秋本美空選手、足立溜奈選手を除くメンバーが、姫路市のヴィクトリーナ・ウインク体育館に集結。午前中にはバレーボール教室で子どもたち70人とともに汗を流し、午後からはファン感謝デーイベントでファンとの交流を深めた。

バレーボール教室で笑顔を見せる宮部藍梨選手（右）と河俣心海選手（左）（写真：ラジオ関西）

この日は、12日に退団が発表された宮部選手、吉田眞奈選手（※「吉」は土と口）、渡邉かや選手、イ・ジェヨン選手らも元気な姿を披露。チームメイトとともに子どもたちとバレーを楽しんだり、ファンサービスやイベント種目に励む様子が見られた。

ヴィクトリーナ姫路のファン感謝デーより（写真：ラジオ関西）

ヴィクトリーナ姫路のファン感謝デーより（写真：ラジオ関西）

イベント終盤のあいさつで、宮部選手は「私自身、4年間ここでいろんな経験をさせていただいて成長できたかなと思います。地元の兵庫県、そして、姫路を去るのは少し寂しい気持ちですが、まだまだ私のバレーボール人生はこれからも続きます。姫路や兵庫県ではないところでも、私が頑張っている姿を皆さんにお見せできるように、私自身も日々一生懸命に練習していきたい」とコメント。「またどこかで出会ったら声をかけていただければ。今まで本当にありがとうございました！」と感謝を伝えると、ファンは別れを惜しみつつ、大きな拍手を送っていた。

宮部藍梨選手（写真：ラジオ関西）

チームメイトと記念撮影を行った宮部藍梨選手（写真：ラジオ関西）

ファン感謝デーでの、そのほかの退団選手のコメントは次のとおり。

●イ・ジェヨン選手

「多くのファンの方々から、たくさんの愛と応援を受けてプレーできました。このチームの選手がいたから、日本でも寂しくなくプレーできました。シーズン後半、チームに帯同できない時間があり、心苦しかったのですが、これからもあきらめずバレーをする姿を見せたい。今後のバレー人生でもヴィクトリーナ姫路のことを忘れず頑張っていきたい。ファン、選手、チーム関係者の皆さん、感謝しています！ 愛してます！」

イ・ジェヨン選手（写真：ラジオ関西）

●渡邉かや選手

「今シーズンをもってヴィクトリーナ姫路を退団することを決めました。来シーズンの戦いを考えたとき、頼りになる優しい先輩や気心の知れたチームメイト、3年間叩き込まれたアヴィタルバレー、やるべきことが分かっている中で、私はどれぐらい成長できるのかなと、そう思ったときに、この居心地の良いヴィクトリーナ姫路から離れて挑戦したいという気持ちになりました。ヴィクトリーナのファンの皆さんやチームから離れるのはすごく寂しいのですが、ここで過ごした 5年間は、私にとって本当に特別で、一生忘れることのない大切な時間です。バレーボールを通してたくさんの方と出会い、選手としてだけではなく、一人の人間としてたくさんのことを学ばせていただき、本当に成長させてもらったと思っています。たくさんの出会いや経験があったからこそ、今の自分がいると思っています。そして、どんな時も変わらず応援し続けてくださった、幾度となく背中を押してくださったファンの皆様、皆さんの存在が私の原動力であり、頑張り続ける力になっていました。本当にありがとうございます。チームの皆さんにも本当に感謝しています。たくさん支えてもらい、たくさんの刺激をもらったこのメンバーと戦えたこと、一緒に過ごした時間は、私にとってかけがえのない宝物です。みんな大好きです。ヴィクトリーナで過ごした日々を胸に、成長した姿をお見せできるように、これからも頑張っていきます。引き続きヴィクトリーナ姫路のご声援と渡邉かやの応援もしていたいただけたらうれしいです。5年間本当にありがとうございました」

渡邉かや選手（写真：ラジオ関西）

●吉田眞奈選手

「あっという間であり、とても長く感じた3年間でした。自分と向き合う中で、たくさんの葛藤があったり、自分の弱さを感じることもありました。入団当初から私の前には常に素晴らしい先輩方がいて、その環境の中でプレーできたことをすごくうれしく思います。大好きなこのスタッフ、選手、チームを離れるのはすごくさびしい気持ちはありますが、これからも自分らしく挑戦し続けていきたいと思っています。3年間本当にありがとうございました」

吉田眞奈選手（写真：ラジオ関西）