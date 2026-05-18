明治安田J2・J3百年構想リーグでアルビレックス新潟は、ホームで奈良クラブと対戦。2人のストライカーが活躍し、ホーム6連勝です。



初夏の日差しが降り注ぐビッグスワンスタジアム。ホーム5連勝中のアルビは、サポーターの声援を力にこの日も強さを見せます。



前半、まずはこぼれ球に白井！続いて笠井！さらには抜け出した若月！ゴールは奪えずも9本のシュートを放ち、奈良のシュートをゼロに抑えるなど流れを作ります。後半2分、フリーキックのチャンスにキッカーはシマブク。鮮やかな直接フリーキック！シマブクのホーム3戦連発となるゴールで先制します。



しかし、その3分後に追いつかれ同点に･･･。



勝ち越したいアルビ、ここからスピードスター若月が好守で躍動します。24分、この位置から全力疾走のプレスバック。まだ走る、まだ走る、ここで体を当ててブロック！約90mのスプリントでピンチの芽を摘むと、33分、その若月の折り返しに笠井！これはオフサイドでノーゴール。それでも攻撃の手を緩めないアルビは、42分でした。若月が足をつりながらも執念のゴール。勝ち越しに成功します。



若月のゴールで勝利したアルビは、ホーム6連勝。1万6000人を超えるサポーターを笑顔にしました。



■MF シマブク カズヨシ(26)

「(Q.ビッグスワンで決めたフリーキックは？)非常にうれしい、素直にすごくうれしい。この勢いのまま勝ち続けたい。」



■FW 若月大和(24)

「船越監督が求めるサッカーが体現できるようになってきていて、ホーム6連勝している勢いもあるし、最後1つでも上の順位で終わるために良い形で(次も)勝利して終わりたい。」



次節は、今週23日(土)に特別リーグのレギュラーシーズン最終節、ホームで愛媛FCと対戦します。