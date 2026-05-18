今月9日、香川県高松市の飲食店で、代金6,000円相当を支払わなかった詐欺の疑いなどで丸亀市の53歳の無職の男が逮捕されました。

【写真を見る】飲食代金6,000円相当を支払わず 「お前殺すで、死ぬで」「ほんまに死ぬぞ」「ほんまにやばいで」と脅迫 詐欺と恐喝未遂の疑いで無職の男（53）を逮捕【香川】

警察によりますと男は、今月9日午後11時45分ごろから翌日午前0時45分ごろまでの間、高松市の飲食店で、飲食代金を支払う意思や能力があるように装って、代金6,000円相当を支払わなかった疑いです。



また男は、今月10日午前2時40分ごろから午前2時47分ごろまでの間、高松市内の別の飲食店などで、高松市の男性（42）と男性（36）に対し「お前殺すで、死ぬで」「ほんまに死ぬぞ」「ほんまにやばいで」などと脅迫し、約10,000円の支払いの請求を断念させようとした疑いも持たれています。



調べに対し男は、「無銭飲食をしたことには間違いないが、支払いを断念させるために脅したりはしていない」と容疑を一部否認しているということです。