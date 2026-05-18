NTTドコモは、6月に全国の自治体で実施する「d払い」や「dポイント」のキャンペーンを発表した。東京都杉並区や神奈川県、鹿児島県さつま町、岐阜県岐阜市で開催する。

d払いキャンペーン

杉並区でお買い物！最大20％戻ってくるキャンペーン

東京都杉並区では、対象店舗で「d払い」を利用して支払うと、20％分のdポイントが進呈される。エントリーは不要。1回あたりの上限は1000ポイント、期間中の上限は4000ポイント。期間は6月1日～7月10日。

かながわトクトクキャンペーン！「かなトク！」

神奈川県では、対象店舗で「d払い」を利用して支払うと、20％分または10％分のdポイント（期間・用途限定）が進呈される。エントリーは不要。6月19日開始で、予算上限に達するまで実施される。

中小企業や小規模企業の場合は20％還元、大手企業の場合は10％還元となる。1回あたりの進呈上限は1500ポイント。期間中の上限は、中小企業や小規模企業、大手企業を合算して2500ポイント。各店舗における還元ポイントなどの詳細は自治体キャンペーンサイトで確認できる。

なお、このキャンペーンは国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用した事業となる。

スマホでピっと応援！キャッシュレス決済キャンペーン

鹿児島県さつま町では、対象店舗で「d払い」により支払うと、30％分のdポイントが進呈される。エントリーは不要。1回あたりの上限は1000ポイント、期間中の上限は3000ポイント。期間は6月1日～30日。

dポイントキャンペーン

岐阜市自治体マイナポイントによる生活者支援事業

自治体 期間 還元率 進呈上限 東京都杉並区 6月1日～7月10日 20％ 1回：1000ポイント期間：4000ポイント 神奈川県 6月19日～予算上限に達するまで 中小企業：20％大手企業：10％ 1回：1500ポイント期間：2500ポイント 鹿児島県さつま町 6月1日～30日 30％ 1回：1000ポイント期間：3000ポイント

岐阜県岐阜市では、マイナンバーカードを持っており、岐阜市に住民登録があるユーザーを対象にキャンペーンを実施する。このキャンペーンは、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用するもの。

6月1日～8月31日に「d払い」アプリまたはマイナポータルサイトから申し込むと、5000円相当のdポイントが進呈される。申込方法や対象要件などの詳細は、自治体のキャンペーンサイトで確認できる。