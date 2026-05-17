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ポイ活投資チャンネルが「【キャンペーン攻略】山口銀行 新規口座開設 4大キャンペーン 最大４５,０００円プレゼント （スマリボキャンペーン2万円キャッシュバックも併用可能）」を公開した。山口銀行で実施中の最大45,000円がもらえる4大キャンペーンに加え、20,000円が還元されるスマリボキャンペーンを併用し、合計で最大65,000円を獲得するための具体的な攻略手順を解説している。



動画内では、山口銀行が5月1日から開始した4大キャンペーンの概要を紹介。口座開設は山口県や東京都23区など特定の地域に居住、または勤務している人が対象となる。最大45,000円のプレゼントのうち、獲得しやすい金額として27,000円を挙げた。



具体的な内訳として、スマホアプリでの口座登録や給与受取設定を行う「新生活応援キャンペーン」で最大11,000円、Apple PayやGoogle Payを利用する「JCBデビットカードキャンペーン」で最大11,000円、さらに投資信託の積立を行う「資産形成応援キャンペーン」から最大5,000円が手堅く狙えると解説。一方で、「三井住友カードキャンペーン」については、ポイントサイトを経由した方が高還元であるため「本特典は非推奨」としている。



さらに、JCBクレジットカードの「スマリボキャンペーン」を併用することで20,000円のキャッシュバック（10%還元）も狙えると説明。リボ払いの手数料を最小限に抑えるため、「ゆとりコース」を選択した上で、指定口座への振り込みを利用した繰り上げ返済の手順など、具体的な手数料回避策についても詳しく解説した。



今回の動画は、複雑なキャンペーン条件を紐解き、手数料などのコストを抑えながら最大限の還元を受けるための道筋を整理している。ポイ活に興味がある人は、動画内の推奨手順や各キャンペーンの期限を確認した上で、自身の居住地や勤務地が対象エリアに含まれているかチェックしてみてはいかがだろうか。