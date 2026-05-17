SixTONES高地優吾、ジュニアにお下がりプレゼントで感動「こんな後輩喜んでくれんの初めて」Snow Man・Hey! Say! JUMPから譲り受けた豪華アイテム明かす
【モデルプレス＝2026/05/17】SixTONESの高地優吾（※「高」は正式には「はしごだか」）が、5月16日放送のラジオ番組「SixTONESのオールナイトニッポンサタデースペシャル」（ニッポン放送／毎週土曜23時30分〜）に田中樹とともに出演。ジュニアの後輩たちに初めて洋服をあげたことを明かした。
【写真】SixTONESメンバー、ファン驚きの日焼け姿
Prime Videoで配信されている「ワイルドトリッパー！！」に、ジュニアのメンバーたちとともに出演している高地。自宅のクローゼットを整理したことから「初めて先輩らしいことしようかなと思って。断捨離した服を後輩にあげようかなと思って…」と思い立ったと振り返った。
「正直俺もね、ジュニア時代の時Snow Manから服をいっぱいもらったことがあって、全身Snow Manコーデが出来上がったことがあったのよ」と自身もたくさんの洋服を先輩たちから譲り受けたそうで、田中も「事務所にさ、木村拓哉さんがダンボールで箱を送ってくれてその中からジュニアたちが選んで持って帰るとかね…」と先輩から服を譲り受けることがよくあったと懐かしそうに回顧。高地は、Snow Manの佐久間大介からは革ジャン、宮舘涼太からはデニム、渡辺翔太からはインナーやTシャツ、岩本照からはブーツをもらったと振り返り、さらにHey! Say! JUMPからは「服以上のものくれて」と、1人暮らしを始める際には山田涼介がテレビや冷蔵庫、知念侑李からはベッドをもらったりと、まさに「Hey! Say! JUMPハウス」ができあがったことすらあると口にした。
「それに比べたら俺のあげる服なんてな、どうなんだろうなって…」と思いつつも、紙袋に入れた服を現場に持っていった高地。ちょうど出会ったB&ZAIの菅田琳寧に「今日衣替えしてていらない服出たから、よかったらみんなで分けて」と差し出すと、「高地くんが服くれたぞ〜！」と大喜びしてくれたのだという。その後しばらく時間を置いて、楽屋でジュニアたちが服を選び合っている声が漏れ聞こえてきたことで「わぁ気持ちいい！こんな盛り上がってくれるんだ」と高地はすっかり感動。さらにAmBitiousの真弓孟之から「決まりました！」と報告があり、それぞれから何を選んだかも報告された高地は「こんな後輩喜んでくれんの初めてで。先輩らしいことしたの初めてだったから」とますます感極まった様子。今後も「家のクローゼットの中の服を、まだ着そうなやつなんだけどどんどんあげようかなと思って」と嬉しそうに口にした。
また、当初服をすぐに後輩たちが分けなかった理由は、高地が「COACHの紙袋に服を入れて持ってききたっていうのが『いじりなのかボケなのか』っていうので…」と後輩たちが悩んでいたからだったという笑い話も明かしていた。（modelpress編集部）
情報：ニッポン放送
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◆高地優吾、先輩たちからもらったグッズ回顧
Prime Videoで配信されている「ワイルドトリッパー！！」に、ジュニアのメンバーたちとともに出演している高地。自宅のクローゼットを整理したことから「初めて先輩らしいことしようかなと思って。断捨離した服を後輩にあげようかなと思って…」と思い立ったと振り返った。
◆高地優吾、ジュニアたちに洋服をあげた反応は
「それに比べたら俺のあげる服なんてな、どうなんだろうなって…」と思いつつも、紙袋に入れた服を現場に持っていった高地。ちょうど出会ったB&ZAIの菅田琳寧に「今日衣替えしてていらない服出たから、よかったらみんなで分けて」と差し出すと、「高地くんが服くれたぞ〜！」と大喜びしてくれたのだという。その後しばらく時間を置いて、楽屋でジュニアたちが服を選び合っている声が漏れ聞こえてきたことで「わぁ気持ちいい！こんな盛り上がってくれるんだ」と高地はすっかり感動。さらにAmBitiousの真弓孟之から「決まりました！」と報告があり、それぞれから何を選んだかも報告された高地は「こんな後輩喜んでくれんの初めてで。先輩らしいことしたの初めてだったから」とますます感極まった様子。今後も「家のクローゼットの中の服を、まだ着そうなやつなんだけどどんどんあげようかなと思って」と嬉しそうに口にした。
また、当初服をすぐに後輩たちが分けなかった理由は、高地が「COACHの紙袋に服を入れて持ってききたっていうのが『いじりなのかボケなのか』っていうので…」と後輩たちが悩んでいたからだったという笑い話も明かしていた。（modelpress編集部）
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