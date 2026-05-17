伊藤美来が、2026年10月に迎えるアーテイストデビュー10周年プロジェクトの構想を発表した。

本発表は、2026年5月17日に埼玉・川口総合文化センター・リリア フカガワみらいホール（メインホール）で開催された初のオーケストラコンサート＜伊藤美来 Orchestra Concert〜Prologue to the 10th Anniversary〜＞の昼の部の最後にアナウンスされた。

その内容は、すでに本人が制作“宣言”をしていた5thアルバムのタイトル、そしてBESTアルバムの収録内容と、同じ収録内容のインストゥルメンタルアルバムの配信リリースだ。

5thアルバムのタイトルは、「39rpm（読み：さんきゅー あーるぴーえむ）」。新曲は伊藤美来が作詞を担当し、睦月周平が作曲をすることが決定している。その他にも、TVアニメ『星屑テレパス』オープニング主題歌「点と線」や、TVアニメ『声優ラジオのウラオモテ』オープニングテーマ「Now On Air」などが収録される。

ベストアルバムはすでに選曲が決定しており、2枚組に収録することが決定。2026年秋以降にCD発売を予定している。さらに、ベストアルバムに選曲した楽曲のインストゥルメンタルを配信限定でリリースすることも発表された。

5thアルバムの発売日も含め詳細は後日発表とのことなので、続報を楽しみにお待ちいただきたい。

◾️5thアルバム『39rpm（読み：さんきゅー あーるぴーえむ）』

※発売日は後日発表

▼収録内容

「点と線」 （TVアニメ『星屑テレパス』OP主題歌）

作詞：渡部紫緒 作曲・編曲：坂部剛

「空色ミサンガ」

作詞・作曲・編曲：今井亮太郎

「Now On Air」 （TVアニメ『声優ラジオのウラオモテ』OPテーマ）

作詞：つむぎしゃち 作曲：夢見クジラ 編曲：大沢圭一、夢見クジラ

「らびちゅ」

作詞・作曲：佐野仁美 編曲：田中竜夫

「新曲（タイトル未定）」

作詞：伊藤美来 作曲・編曲：睦月周平

他。

◾️ベストアルバム（タイトル未定）／インストゥルメンタルアルバム

※発売日は後日発表

▼収録内容（曲順は決定前）

「泡とベルベーヌ」

作詞：只野菜摘 作曲・編曲：持田裕輔

「Morning Coffee」

作詞：ミズノゲンキ 作曲・編曲：睦月周平

「Shocking Blue」

作詞：森由里子 作曲・編曲：園田健太郎

「ルージュバック」

作詞：ミズノゲンキ 作曲・編曲：睦月周平

「ミラクル」

作詞：Mitsu(TRYTONELABO) 作曲：増谷賢 編曲：池田健仁(TRYTONELABO)

「あお信号」

作詞：伊藤美来 作曲・編曲：滝澤俊輔(TRYTONELABO)

「No Color」

作詞・作曲：大西洋平 編曲：水口浩次

「ワタシイロ」

作詞：渡部紫緒 作曲・編曲：坂部剛

「守りたいもののために」

作詞・作曲：金子麻友美 編曲：水口浩次

「あの日の夢」

作詞・作曲：金子麻友美 編曲：水口浩次

「恋はMovie」

作詞：Sally#Cinnamon 作曲：多保孝一 編曲：中塚武

「all yours」

作詞：伊藤美来 作曲・編曲：睦月周平

「閃きハートビート」

作詞：林英樹 作曲・編曲：佐藤純一(fhána)

「TickTack Invitation」

作詞：RIRIKO 作曲・編曲：佐藤純一(fhána)

「PEARL」

作詞・作曲：高田みち子 編曲：水口浩次

「Pistachio」

作詞・作曲・編曲：hisakuni

「土曜のルール」

作詞・作曲：大西洋平 編曲：睦月周平

「君に話したいこと」

作詞・作曲：岸洋佑 編曲：村木数典、金沢祐介

「Plunderer」

作詞：許瑛子 作曲：大畑拓也 編曲：岸田勇気

「hello new pink」

作詞・作曲：ゆいにしお 編曲：水口浩次

「孤高の光 Lonely dark」

作詞：許瑛子 作曲：間瀬公司 編曲：中畑丈治

「Sweet Bitter Sweet Days」

作詞：大森祥子 作曲・編曲：川田瑠夏

「BEAM YOU」

作詞：竹内アンナ 作曲：多保孝一、UTA 編曲：UTA

「ガーベラ」

作詞：金子麻友美 作曲：・編曲：松坂康司(SUPA LOVE)

「Born Fighter」

作詞：ミズノゲンキ 作曲・編曲：睦月周平

「one’s heart」

作詞：ミズノゲンキ 作曲・編曲：設楽哲也

「Good Song」

作詞：伊藤美来 作曲・編曲：佐藤純一(fhána)

「No.6」

作詞・作曲：園田健太郎 編曲：千葉岳洋

「気づかない？気づきたくない？」

作詞・作曲：竹内アンナ 編曲：名村武

「パスタ」

作詞・作曲：伊藤美来 編曲：水口浩次

「傘の中でキスして」

作詞・作曲：栗山健太 編曲：田中ひなの

「青100色」

作詞：川本真琴、日吉円子 作曲：川本真琴 編曲：水口浩次

「La-Pa-Pa CreamPuff」

作詞：ミズノゲンキ 作曲・編曲：睦月周平

「Oh my heart」

作詞：柿沼雅美 作曲・編曲：白戸佑輔

「Gift」

作詞：伊藤美来 作曲・編曲：千葉岳洋

「トロイメライ・ミライ」

作詞：花衣 作曲・編曲：佐藤厚仁