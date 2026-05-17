この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「今すぐ株を売るべき？」米国ハイテク株下落の裏にある真実と、見逃せない2026年後半の“大相場”

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「YOU投資チャンネル」が、『【米国株】AI・半導体の大相場は「2026年後半」に来る！下落で株を売ってはいけない決定的理由！』を公開した。動画では、米国ハイテク株の下落に直面する投資家に向けて、目先の値動きに惑わされず、2026年後半に到来すると予測される強気相場を見据える重要性を説いている。



YOU氏はまず、直近の米国株市場における主要指数の下落について言及した。原油高によるインフレ懸念や米国債利回りの急上昇、利益確定売りなどのマクロ要因が重なったと分析。しかし、これらは「これまでの急騰トレンドの中で起きた『ポジション調整』の側面が大きい」とし、企業の稼ぐ力そのものが傷ついたわけではないと指摘する。



さらに、現在のAI相場を過去のITバブルと比較し、「借金で膨らんだ虚像ではない」と断言。巨大IT企業群は既存ビジネスから莫大なフリーキャッシュフローを生み出しており、その潤沢な自己資金をAI投資に充てているため、投資サイクルは破綻しないと語った。



動画の中核として、2026年後半に次世代チップの登場による構造変化が起きると予測。AIチップの進化に伴う莫大な電力消費を抑えるため、省電力性能が飛躍的に向上した新しいチップへの「超特急での更新」が発生するという。YOU氏は「一部のスター企業だけが目立っているフェーズを超えて、チップ、メモリ、通信、周辺部品までが連鎖的にアップデートされていく」と述べ、インフラ全体の総更新が相場を牽引すると解説した。



最後に、インフレ懸念などのボラティリティに対する備えとして、インフレ耐性のあるエネルギー株の保有を提案。全世界株式やS&P500をコア資産として守りを固めつつ、ハイテク株をサテライトとして保有する投資戦略を推奨した。短期的なノイズに一喜一憂せず、長期的な企業業績の流れを信頼する視点の大切さを結論として提示している。