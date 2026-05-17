ACL2優勝弾のヒュメット「ガンバファミリーの一員で光栄」、G大阪は10個目の主要タイトル…大会MVPはジェバリに
[5.16 ACL2決勝 アルナスル 0-1 G大阪 リヤド]
渾身の右足シュートで頂点に立った。ガンバ大阪はAFCチャンピオンズリーグ2(ACL2)を制覇。前半30分にFWデニス・ヒュメットが先制ゴールを決め、その1点を守り切った。
前半30分、FWイッサム・ジェバリがPA手前から縦パスを出すと、敵陣PA内のヒュメットがボールを止めることなく反転。そのまま狙いすました右足シュートを放ち、ゴール右隅に決めた。
決定機の回数は少なく、アルナスルのFWクリスティアーノ・ロナウドやFWジョアン・フェリックス、FWサディオ・マネら強力なアタッカーの攻撃を浴びた。それでも、残り時間を守り切った。
ヒュメットは試合後、「タイトルを取れてうれしい」と喜びを語る。「信じ続けてくれたおかげで優勝できた」と力を込めた。「後半もみんなが最大限の力でふんばってくれた。このように最後勝ちで締めれた。ガンバのファミリーの一員で光栄です」。ハーフタイムで途中交代となったヒュメットは後半から試合を見守り、ピッチ外から歓喜の瞬間を迎えた。
G大阪は2015年度以来のタイトルとなり、主要タイトルとしては10個目の栄冠となった。大会MVPにはジェバリが輝いた。
渾身の右足シュートで頂点に立った。ガンバ大阪はAFCチャンピオンズリーグ2(ACL2)を制覇。前半30分にFWデニス・ヒュメットが先制ゴールを決め、その1点を守り切った。
前半30分、FWイッサム・ジェバリがPA手前から縦パスを出すと、敵陣PA内のヒュメットがボールを止めることなく反転。そのまま狙いすました右足シュートを放ち、ゴール右隅に決めた。
ヒュメットは試合後、「タイトルを取れてうれしい」と喜びを語る。「信じ続けてくれたおかげで優勝できた」と力を込めた。「後半もみんなが最大限の力でふんばってくれた。このように最後勝ちで締めれた。ガンバのファミリーの一員で光栄です」。ハーフタイムで途中交代となったヒュメットは後半から試合を見守り、ピッチ外から歓喜の瞬間を迎えた。
G大阪は2015年度以来のタイトルとなり、主要タイトルとしては10個目の栄冠となった。大会MVPにはジェバリが輝いた。