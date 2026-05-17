ＳＫＥ４８を昨年９月に卒業してタレントとして新たなスタートを切った藤本冬香（２８）が、地元・広島で活躍の場を広げている。４月からはラジオの冠番組がスタートし、５月１８日には初の写真集も発売。夢だったマツダスタジアムでのカープ戦始球式登板も実現するなど、ノリに乗っている藤本に今の思いを聞いた。

――４月３日の広島―阪神戦（マツダ）で始球式を行った

藤本 アイドルを７年間やってきて、大きなステージや緊張するお仕事も経験してきましたが、人生で１番緊張しました。キャッチャーミットにズバンといきたかったんですけど、投げ過ぎてしまって…。ボールは（捕手の）坂倉さんの後ろにいたスラィリー（広島のマスコット）のはるか上を通り過ぎていってしまいました。

――投げ終わった時の感想は

藤本 スタンドの皆さんから温かい拍手をいただいて、すごくうれしかったです。暴投になってしまいましたが、とにかく夢がかなった瞬間だったので、うれしいなという気持ちしかなかったです。

――始球式にはＳＫＥ４８の卒業公演で着た衣装で登場した

藤本 卒業公演用に作ってもらった衣装は「始球式ができるように」とオーダーした衣装だったので、その衣装でマウンドに上がることができて本当に良かったです。ＳＫＥ４８の衣装さんにも喜んでいただけました。

――昨年９月にＳＫＥ４８を卒業した後、地元・広島に戻ってタレントとして再出発した

藤本 最初の１か月くらいはフリーで活動していたのですが、ありがたいことにたくさんのオファーをいただきました。ただ、個人でやってみてわかったのですが、出演イベントの打ち合わせや移動の手配、ギャラの交渉など、やることがたくさんあって、自分一人ではできない。そこで今の事務所（広峰芸能）にエージェント契約という形でお願いすることになりました。

――４月から初の冠ラジオ番組「ふゆっぴの今夜もウイニングカープ」（ＲＣＣラジオ、毎週火曜午後９時〜）も始まった

藤本 事務所の社長さんをはじめ、いろいろな方が頑張ってくださったおかげです。カープを熱く応援する番組ですが、タイトルは私の大好きなＳＫＥ４８の「ウイニングボール」という楽曲からつけさせてもらいました。名古屋でＳＫＥ４８のメンバーとして活動していた時にＣＢＣラジオさん、東海ラジオさんで番組に出演させていただいた時の経験がすごく役立っていて、ＳＫＥ４８での活動のおかげだなと今、本当に思います。

――どんな番組にしていきたい？

藤本 カープの試合が終わった後の番組なので、その日のゲームのことや自分が実際に見に行った試合で感じたこと、二軍のことについても話していきたいです。私は女性アイドルが大好きなので、ＳＫＥ４８をはじめ、乃木坂４６や櫻坂４６などいろいろなアイドルさんの曲も流していきたいと思っています。

――５月１８日には１ｓｔ写真集「無防備な私」（ＫＡＤＯＫＡＷＡ）が発売される

藤本 ＳＫＥ４８を卒業して広島に戻ってきたばかりの時にお話をいただいたんですけど、予想もしていなかったことなのでビックリしました。人違いかなと思いました（笑い）。１２月にタイで４泊５日の撮影を行ってきたのですが、私は海外に行ったことがなかったので、まずはパスポートを取ることからのスタートでした。初めての海外はすごく楽しかったです。

――おすすめのカットは

藤本 私がカープの大ファンということで、編集者さんが赤いドレスを用意してくださったんです。夕陽をバックに海辺で撮った赤いドレスの写真があるんですけど、それがお気に入りです。

――広島に帰ってきて良かったことは

藤本 名古屋での７年間もすごく楽しかったですけど、広島にはマツダスタジアムがある。カープの試合を見に行けることが、やっぱりいいですね。

――今季のカープはどうですか？

藤本 ずっとファームで頑張っていた持丸泰輝捕手が、４年ぶりに一軍でスタメン出場するなど成長を見せてくれています。小園海斗選手の状態も徐々に上がってきているので、今は５位ですけれど、ここから上位に進出していくと思っています。カープの優勝を信じて全力で応援していきます！