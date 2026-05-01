ブンデスリーガ 25/26の第34節 アイントラハト・フランクフルトとシュツットガルトの試合が、5月16日22:30にドイチェ・バンク・パルクにて行われた。

アイントラハト・フランクフルトは堂安 律（MF）、アルノー・カリムエンド（FW）、ジャン・バホーヤ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するシュツットガルトはデニス・ウンダブ（FW）、エルメディン・デミロビッチ（FW）、ニコラス・ナーティ（MF）らが先発に名を連ねた。

10分に試合が動く。シュツットガルトのクリス・ヒューリッヒ（MF）のアシストからチェマ（MF）がヘディングシュートを決めてシュツットガルトが先制。

17分、アイントラハト・フランクフルトが選手交代を行う。ジャン・バホーヤ（FW）に代わりアンスガー・クナウフ（FW）が出場。なお、この交代は負傷によるものとみられる。

このまま前半が終了するかと思われたが、前半終了間際の45+4分シュツットガルトが追加点。デニス・ウンダブ（FW）のアシストからニコラス・ナーティ（MF）がゴールで0-2。さらにリードを広げる。

ここで前半が終了。0-2とシュツットガルトがリードしてハーフタイムを迎えた。

46分、アイントラハト・フランクフルトが選手交代を行う。アルノー・カリムエンド（FW）からファールス・チャイビ（MF）に交代した。

60分、アイントラハト・フランクフルトは同時に2人を交代。ジャン・ウズン（MF）、マリオ・ゲッツェ（MF）に代わりヨナタン・ブルカート（FW）、マフムド・ダフード（MF）がピッチに入る。

72分、アイントラハト・フランクフルトのヨナタン・ブルカート（FW）がPKを決めて1-2と1点差に迫る。

73分、シュツットガルトは同時に2人を交代。クリス・ヒューリッヒ（MF）、マクシミリアン・ミッテルシュテット（DF）に代わりヨシュア・バグノマン（DF）、ルカ・ジャック（DF）がピッチに入る。

80分、アイントラハト・フランクフルトが選手交代を行う。ラスムス・クリステンセン（DF）からティモシー・チャンドラー（MF）に交代した。

86分、シュツットガルトは同時に2人を交代。エルメディン・デミロビッチ（FW）、ニコラス・ナーティ（MF）に代わりティアゴ・トマス（FW）、フィン・イェルチュ（DF）がピッチに入る。

後半終了間際の90+2分アイントラハト・フランクフルトが同点に追いつく。ヨナタン・ブルカート（FW）がPKを決めて2-2。試合は振り出しに。

ここで後半終了。2-2で延長戦に突入した。

以降は試合は動かず、2-2で引き分けという結果になった。

なお、アイントラハト・フランクフルトに所属する堂安 律（MF）はフル出場した。

2026-05-17 00:40:22 更新