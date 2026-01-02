女優の綾瀬はるか、お笑いコンビ「千鳥」の大悟が１６日、フランスで開催中のカンヌ国際映画祭で、コンペティション部門に出品された出演映画「箱の中の羊」（是枝裕和監督、２９日公開）の公式上映に参加した。

さわやかに晴れた真っ青な空の下、大悟はセキュリティーが付くほど高価なショーメのブローチを胸元に輝かせ、堂々と登場。バレンシアガの黒のドレスにシューズ、カルティエのジュエリーをつけ、美しいアップヘアで綾瀬はるかも続いた。是枝監督、綾瀬、大悟らは、沿道のファンからのサインや写真撮影にも応じるなど、ファンサービスもたっぷりと見せた。

レッドカーペットでは、カンヌ常連の是枝監督が落ち着いた様子で皆をリード。全員が横一列に並び、綾瀬、大悟、この日が１０歳の誕生日だった子役の桑木里夢は映画の中の家族さながらに手を繋ぎ、カメラの前で、リクエストに応じ笑顔で手を振った。

特に大悟は終始、おどけた満面の笑み。シアターへの階段では、先日の完成披露試写会での「綾瀬さんをエスコートしてみせる」という宣言を見事回収する形で、大悟が手を差し伸べ、エスコートする姿を見せていた。