乃木坂46『14th YEAR BIRTHDAY LIVE』前夜祭SP開催！シングル全38曲のライブ映像を一挙公開
乃木坂46が、5月19日から東京・東京ドームにて3日間にわたって毎年恒例のバースデーライブ『14th YEAR BIRTHDAY LIVE』を開催。
このたびバースデーライブ開催前日となる5月18日19時30分より「『4th YEAR BIRTHDAY LIVE』前夜祭SP」と題して、スペシャル映像をグループのオフィシャルYouTubeチャンネルでプレミア公開することが決定した。
■歴代シングルが初めてバースデーライブで披露された映像のみで構成
スペシャル映像は、1stシングル「ぐるぐるカーテン」から38thシングル「ネーブルオレンジ」までの総尺150分、38曲の乃木坂46歴代シングルが初めてバースデーライブにて披露された映像のみを集めたもの。
一期生の初々しい姿から味の素スタジアムでの堂々たる最新の13thバースデーライブまでの映像を一挙にまとめたスペシャル内容となっている。
なお、このスペシャル映像の公開は1回のみとなり、アーカイブ配信は予定されていない。
■リリース情報
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Blu-ray＆DVD『13th YEAR BIRTHDAY LIVE DAY1』
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