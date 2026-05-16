乃木坂46『14th YEAR BIRTHDAY LIVE』前夜祭SP開催！シングル全38曲のライブ映像を一挙公開

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乃木坂46が、5月19日から東京・東京ドームにて3日間にわたって毎年恒例のバースデーライブ『14th YEAR BIRTHDAY LIVE』を開催。

このたびバースデーライブ開催前日となる5月18日19時30分より「『4th YEAR BIRTHDAY LIVE』前夜祭SP」と題して、スペシャル映像をグループのオフィシャルYouTubeチャンネルでプレミア公開することが決定した。

■歴代シングルが初めてバースデーライブで披露された映像のみで構成

スペシャル映像は、1stシングル「ぐるぐるカーテン」から38thシングル「ネーブルオレンジ」までの総尺150分、38曲の乃木坂46歴代シングルが初めてバースデーライブにて披露された映像のみを集めたもの。

一期生の初々しい姿から味の素スタジアムでの堂々たる最新の13thバースデーライブまでの映像を一挙にまとめたスペシャル内容となっている。

なお、このスペシャル映像の公開は1回のみとなり、アーカイブ配信は予定されていない。

■リリース情報

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SINGLE「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」“梅澤美波”特別仕様盤

2026.05.13 ON SALE

Blu-ray＆DVD『13th YEAR BIRTHDAY LIVE』

※完全生産限定盤

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Blu-ray＆DVD『13th YEAR BIRTHDAY LIVE DAY1』

2026.05.13 ON SALE

Blu-ray＆DVD『13th YEAR BIRTHDAY LIVE DAY2』

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http://www.nogizaka46.com/