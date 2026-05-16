2026年5月17日の運勢ランキング「おひつじ座〜うお座」 マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】
人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年5月17日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？
無駄遣いの誘惑あり。でも今日はコツコツ貯金するのが正解。
目立ちたい衝動は抑えて。地味でけなげな態度が好印象に。
ワガママな気分の日。でも後輩に八つ当たりするのは控えること。
厄介な問題に巻き込まれそう。遠巻きに見るだけにするのが吉。
欠点を指摘され、ムッとする場面が。適当に聞き流すようにして。
だらしなさが目立つと悪い評判に。特に足元には注意すること。
コミュニケーション運好調。友人と会話を楽しむと◎。
気が合う人と出会える暗示。遊びの場面に注目してみて。
好調日。他人は気にせず自分が正しいと思う通りにやろう。
お金を節約したい日。人からケチと言われるくらいでOK。
心境の変化が起こりそう。それを楽しむゆとりを持って。
理想の自分をイメージしよう。足りない部分は今すぐ改善して。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)
12位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）
無駄遣いの誘惑あり。でも今日はコツコツ貯金するのが正解。
11位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）
目立ちたい衝動は抑えて。地味でけなげな態度が好印象に。
10位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）
ワガママな気分の日。でも後輩に八つ当たりするのは控えること。
9位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）
厄介な問題に巻き込まれそう。遠巻きに見るだけにするのが吉。
8位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）
欠点を指摘され、ムッとする場面が。適当に聞き流すようにして。
7位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）
だらしなさが目立つと悪い評判に。特に足元には注意すること。
6位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）
コミュニケーション運好調。友人と会話を楽しむと◎。
5位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）
気が合う人と出会える暗示。遊びの場面に注目してみて。
4位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）
好調日。他人は気にせず自分が正しいと思う通りにやろう。
3位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）
お金を節約したい日。人からケチと言われるくらいでOK。
2位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）
心境の変化が起こりそう。それを楽しむゆとりを持って。
1位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）
理想の自分をイメージしよう。足りない部分は今すぐ改善して。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)