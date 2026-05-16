Photo: Raymond Wong / Gizmodo US

デザインはいいけど、エンジニアがだめだったって言い訳？

先月Apple（アップル）は、旧バージョンのiOSにセキュリティパッチを提供しました。これで、Liquid Glassを採用していない古いOSを使い続けることができるようになり、事実上「Liquid Glassを避ける選択」を非公式に黙認した形となりました。

そして今度はBloombergのマーク・ガーマン記者が、macOS 26のLiquid Glassに関連する問題を次のアップデートで修正する予定があることを匿名の情報筋から聞いたと伝えています。デザインが嫌で更新していない方、使いにくいのではと心配している方、ちゃんとその気持ち、Appleに届いているみたいですよ。

デザインではなく実装が悪かった？

ガーマン氏によると、Appleは社内で「小幅なデザイン変更」と呼ばれるアップデートをmacOS 27に向けて準備していて、「影と透明感に関する不具合」を修正する方針とのことです。

ただ、その「匿名の情報筋」の方はちょっと守りに入った言い方をしているんですよね。Liquid Glassのアップデートは「デザイン上の問題があったわけではなく、Appleのソフトウェアエンジニアリングチームによる実装が完全に焼き上がっていなかった」だけだっていう。つまり今回の修正は、「Appleのデザインチームが最初から意図していた通りのLiquid Glassを完成させるため」のものだということ。ほうほう、そういう言い方ねっていう感じしますよね。

ということは、デザインチームは最初から全部考えていたけれど、それをソフトウェアに落とし込んだ人たちがうまくやらなかった、ということで合ってますかね？

視覚障害ユーザーにも支障

ガーマン氏がデザインの問題はなかった、実装がイマイチだったという言い訳っぽいApple側の都合のよい理由をそのままの掲載しているのは、Appleに甘すぎるのでは？とも感じますが、よく考えるとこれはLiquid Glassがこんなに嫌われるようになってしまった理由としては、ありえる説明でもあります。

AppleはすでにmacOS 26の大きな問題をいくつか修正していますが、そもそもこのOSは最初から使いにくいというだけでなく、実際に支障をきたすような問題を抱えた状態でリリースされています。特に視力の弱い人にとっては深刻な問題だったと思います。2月の26.3アップデートより前は、透明度を下げる設定を選んでも「サイドバー、ヘッダー、タイトルバー、検索ボックスなどにかなりの透明効果が残り、テキストが重なったりぼやけた色で画面要素が見えにくくなったりする状況が生じていた」とOS X Dailyが報じています。

とはいえ、実装の問題ではなく、デザインも批判されています。Appleの熱烈なファンでテクノロジーブログ「Daring Fireball」のJohn Gruber氏は、アイコンのデザイン変更について辛辣な言葉を残しています。

MacOS 15のアプリの古いアイコンが特別よかったとは思わない。Appleはアイコンのほとんどはかっこよさを失ってしまっている。でもMacOS 26 Tahoeの新しいアイコンは、客観的に見てもひどい。

iPhone 20周年記念モデルとは？

ガーマン氏はかつて、Liquid Glassはある種の長期戦略で、iPhone20周年記念モデルのリリースに先立って展開されているものだと語っていました。その記念モデルはAppleにとって大きなデザインの節目で、Liquid Glassの雰囲気が記念モデルの全体のイメージになるとされています。記念モデルが出て来たら、「ああそういうことだったのね」って納得できるんでしょうか。

記念モデルがリリースされるまでに、macOSには調整がいくつか加えられる予定で、ガーマン氏によると「今年のソフトウェアを磨き上げるというAppleの取り組み全体に沿ったクリーンアップと改善の作業」になるとのことです。