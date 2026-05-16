「シャッフルアイランド」伊藤桃々、美人母との2ショット披露「雰囲気そっくり」「遺伝子最強」と話題
【モデルプレス＝2026/05/16】ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー「シャッフルアイランド Season6」に出演した伊藤桃々が5月14日、自身のInstagramを更新。母親との2ショット動画を公開した。
【写真】26歳人気モデル「雰囲気そっくり」美人母公開
伊藤は「ままの日の動画」とつづり、母親と撮影したショート動画を投稿。ショートカットヘアの母親に花束を贈る仲睦まじい姿が収められている。
この投稿は「素敵な親子関係」「雰囲気そっくり」「親子揃って美人すぎる」「遺伝子最強」と反響を呼んでいる。
「シャッフルアイランド」は、鎧を脱ぎ捨て2つの島に集まった水着姿の美男美女たちが、その島に存在する「毎日必ず、もう1つの島から意中のメンバーを指名し合い、入れ替わらなければならない」というルールのもと、島間を“本能のままにシャッフル（入れ替わって）”していく、オリジナル恋愛番組。予測不能な出会いと別れを繰り返していくなかで、欲望と嫉妬が入り乱れていく参加メンバーたちの大胆に燃え上がっていく恋愛模様が見どころになっている。（modelpress編集部）
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【写真】26歳人気モデル「雰囲気そっくり」美人母公開
◆伊藤桃々、母親との2ショット動画披露
伊藤は「ままの日の動画」とつづり、母親と撮影したショート動画を投稿。ショートカットヘアの母親に花束を贈る仲睦まじい姿が収められている。
◆伊藤桃々の投稿に「親子揃って美人すぎる」と反響
この投稿は「素敵な親子関係」「雰囲気そっくり」「親子揃って美人すぎる」「遺伝子最強」と反響を呼んでいる。
「シャッフルアイランド」は、鎧を脱ぎ捨て2つの島に集まった水着姿の美男美女たちが、その島に存在する「毎日必ず、もう1つの島から意中のメンバーを指名し合い、入れ替わらなければならない」というルールのもと、島間を“本能のままにシャッフル（入れ替わって）”していく、オリジナル恋愛番組。予測不能な出会いと別れを繰り返していくなかで、欲望と嫉妬が入り乱れていく参加メンバーたちの大胆に燃え上がっていく恋愛模様が見どころになっている。（modelpress編集部）
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