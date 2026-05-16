歌手の工藤静香さん（56）が2026年5月5日、自身のインスタグラムを更新。トレーニングをする姿を披露した。

「皆さまも道連れですぞ！笑」

工藤さんは、「お風呂前に、久しぶりのダラエク」といい、ホテルのベッドの上で撮影したタイトな全身ブラックコーデでトレーニングをする動画を投稿した。ダラエクとは、過去の投稿などによると「だらっとしたエクササイズ」のことだ。

ファンに向けて「なんちゃってエクササイズですが、皆さまも道連れですぞ！笑」とおどけてみせ、「1日の中で腕を上げることがなかなかないので、気がついたらやってみるのはいかがでしょう」と呼びかけていた。

インスタグラムに投稿された動画では、タイトな黒い長袖と黒いレギンスを着用。ホテルのベッドの上で、ピンクのバンドを使って両手を上げながら膝立ちをしたり、寝転がって腰を上げたりするトレーニング姿を披露していた。

この投稿には、「綺麗〜」「体幹が完璧」「本当に美しいボディライン」「惚れ惚れします」「横から見るスタイルが素晴らしすぎます」といったコメントが寄せられていた。