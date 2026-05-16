フランス在住”元フジアナ”の大豪邸にスタジオ驚がく「すごい！」「鳥肌立った」
テレビ朝日系では、16日午後6時30分から『鶴瓶孝太郎 スターの今を大調査！』を放送する。
【動画】「美術館のよう」玄関やダイニング、夫婦の寝室…広々としたミラノの自宅を披露する中村江里子
同番組は、笑福亭鶴瓶と小泉孝太郎が、芸能界、スポーツ界などさまざまなジャンルで大活躍したスターたちの“今”を調査。波瀾万丈な人生や現在の暮らしぶりに迫る。スタジオには見届け人として劇団ひとりを迎え、大活躍したスターの知られざる今を深掘りしていく。
グレーヘアで着物姿など、女性としての生き方やスタイルで話題の元フジテレビアナウンサー・近藤サトが、フランス在住でアナウンサー時代の同期である中村江里子のもとへ突撃。中村の別荘を訪問するとし、本人も把握していないほど広い敷地に近藤は「すごい！」「鳥肌立った」と驚きが止まらない。歴史的建造物でもある大豪邸にスタジオ一同騒然。壁画やアンティークが並ぶ空間に、孝太郎は「美術館ですね」と驚き、ひとりも「ちょっとレベルが違いませんか？」と圧倒される。
アナウンサー時代の思い出話では、中村が「サトはもうすごかったから！」と当時を振り返り、切磋琢磨したエピソードを語る。さらにフランス移住当初の中村の苦労や、50代を迎えた現在の人生観について語り合い、近藤は「素敵だなと思える人にどんどんなってきている」と中村を大絶賛する。
女子柔道のオリンピック金メダリスト・松本薫は、現役引退後に大好きなある専門店を展開。“現役時代、我慢するのが苦しかった”という当時の想いから、身体に優しいあるものを開発したという。
さらに『千の風になって』で知られる秋川雅史も登場。大ヒットから20年を経ても変わらぬ姿に、ひとりは「そのまんまじゃん！」と驚きを隠せない様子。そんな秋川が現在、本業以上に“プロ顔負け“なほど熱中していることを明かす。
1980年代に『君は1000％』などで一躍有名となったカルロス・トシキは、母国ブラジルで“○○の父”として国内シェア90％を誇る大成功を収めていたことが判明。ほかにも、元大関・把瑠都、藤崎奈々子、そして“おバカキャラ”として人気を博したスザンヌ、“消臭力”のCMで披露した圧倒的な歌唱力が話題となったミゲルくんが13年ぶりに登場する。
スタジオには黒木瞳が登場し、宝塚時代の天才同期の現在を黒木自らが取材。当時の思い出や退団時の心境、現在の生活について語られる。切磋琢磨していた若手時代を振り返りながら貴重なエピソードを披露する。
そして、天才同期が宝塚を退団するまさかのきっかけが明かされるほか、黒木と深い関係を持つ“息子”の存在も紹介。その人物は、母から受け継いだ才能を活かし、日本で人気アイドルグループのメンバーとして活躍していたことが明かされ、スタジオでは「えっそうなの!?」と息子の正体に一同騒然。また、宝塚で培った経験を活かした元タカラジェンヌ現在の職業とは。
さらに、黒木の先輩にあたる元タカラジェンヌたちのさまざまな転職人生も紹介。ひとりが「うらやましくもありますね。これぐらいの年齢で人生がガラッと変わるって」としみじみ語る場面もあり、それぞれの人生の転機や挑戦が描かれる。
【動画】「美術館のよう」玄関やダイニング、夫婦の寝室…広々としたミラノの自宅を披露する中村江里子
同番組は、笑福亭鶴瓶と小泉孝太郎が、芸能界、スポーツ界などさまざまなジャンルで大活躍したスターたちの“今”を調査。波瀾万丈な人生や現在の暮らしぶりに迫る。スタジオには見届け人として劇団ひとりを迎え、大活躍したスターの知られざる今を深掘りしていく。
グレーヘアで着物姿など、女性としての生き方やスタイルで話題の元フジテレビアナウンサー・近藤サトが、フランス在住でアナウンサー時代の同期である中村江里子のもとへ突撃。中村の別荘を訪問するとし、本人も把握していないほど広い敷地に近藤は「すごい！」「鳥肌立った」と驚きが止まらない。歴史的建造物でもある大豪邸にスタジオ一同騒然。壁画やアンティークが並ぶ空間に、孝太郎は「美術館ですね」と驚き、ひとりも「ちょっとレベルが違いませんか？」と圧倒される。
女子柔道のオリンピック金メダリスト・松本薫は、現役引退後に大好きなある専門店を展開。“現役時代、我慢するのが苦しかった”という当時の想いから、身体に優しいあるものを開発したという。
さらに『千の風になって』で知られる秋川雅史も登場。大ヒットから20年を経ても変わらぬ姿に、ひとりは「そのまんまじゃん！」と驚きを隠せない様子。そんな秋川が現在、本業以上に“プロ顔負け“なほど熱中していることを明かす。
1980年代に『君は1000％』などで一躍有名となったカルロス・トシキは、母国ブラジルで“○○の父”として国内シェア90％を誇る大成功を収めていたことが判明。ほかにも、元大関・把瑠都、藤崎奈々子、そして“おバカキャラ”として人気を博したスザンヌ、“消臭力”のCMで披露した圧倒的な歌唱力が話題となったミゲルくんが13年ぶりに登場する。
スタジオには黒木瞳が登場し、宝塚時代の天才同期の現在を黒木自らが取材。当時の思い出や退団時の心境、現在の生活について語られる。切磋琢磨していた若手時代を振り返りながら貴重なエピソードを披露する。
そして、天才同期が宝塚を退団するまさかのきっかけが明かされるほか、黒木と深い関係を持つ“息子”の存在も紹介。その人物は、母から受け継いだ才能を活かし、日本で人気アイドルグループのメンバーとして活躍していたことが明かされ、スタジオでは「えっそうなの!?」と息子の正体に一同騒然。また、宝塚で培った経験を活かした元タカラジェンヌ現在の職業とは。
さらに、黒木の先輩にあたる元タカラジェンヌたちのさまざまな転職人生も紹介。ひとりが「うらやましくもありますね。これぐらいの年齢で人生がガラッと変わるって」としみじみ語る場面もあり、それぞれの人生の転機や挑戦が描かれる。