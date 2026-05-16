【MG 1/100 ユニコーンガンダム [リサーキュレーションカラー/クリアネオングリーン]】 2025年5月31日 発売 価格：6,380円 ガンダムベース販売商品

BANDAI SPIRITSが提唱する「ガンプラリサイクルプロジェクト」の一環として、リサイクル素材を採用した限定アイテム「MG 1/100 ユニコーンガンダム [リサーキュレーションカラー/クリアネオングリーン]」が再生産され、ガンダムベースで販売中だ。

「MG 1/100 ユニコーンガンダム [リサーキュレーションカラー/クリアネオングリーン]」。2025年5月31日発売。価格は6,380円。ガンダムベース販売商品

ガンプラをはじめとするプラモデルの廃棄ランナーをBANDAI SPIRITSが回収してリサイクルし、新たなガンプラへと生まれ変わらせる「ガンプラリサイクルプロジェクト」。リサイクルした素材によって成形された黒いパーツに、鮮やかなネオンカラーのクリアパーツを組み合わせたのがこの商品に冠された「リサーキュレーションカラー」である。

回収したランナーから再びガンプラとなった姿だ

このキットでは、全身の装甲に黒のパーツを、サイコフレームにはクリアグリーンのパーツをそれぞれ採用し、劇中設定にはない漆黒のユニコーンガンダムが完成する。

バンシィともまた違う、漆黒の装甲が特徴

機体の隙間から見えるクリアグリーンのパーツには集光樹脂を採用。光を受けることで鮮やかに輝く仕様で、展示された完成サンプルも実に美しく輝いている。またユニコーンモードに変身するとそれらが隠れ、黒一色のユニコーンモードとなるのも面白いところ。

鮮やかなネオングリーンのサイコフレームは光を当てると輝く

右肩と左腰、シールドにはリサーキュレーションカラーキットのトレードマークである「Re」の文字をあしらったマーキングが入る。これは付属のマーキングシールで再現されている。

肩と腰に見えるのがリサーキュレーションカラーの機体にあしらわれるマーキング

こちらがパッケージ。本体と同系のカラーにエコプラのロゴが入る

5月13日現在、ガンダムベース各店舗の状況は在庫ありとなっているが、在庫数はリアルタイムに変わるので、購入の際は公式サイトをご確認のほど。

(C)創通・サンライズ