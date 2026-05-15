FLOWの結成26周年記念インタビューが、アミューズ公式YouTubeチャンネル内のオリジナルコンテンツ『A!PRESS』にて公開された。

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今年結成26周年を迎えたFLOW。“26”（＝フロウ）という数字はバンドにとって大きな節目となっており、さらに今年1月にはアフリカ、コートジボワールで開催された『J-POP Anime Ivoire 2026』に出演し、日本人バンドとして初の“世界五大陸制覇”を達成した。

インタビューではKEIGO（Vo）がMCを務め、結成からの26年間を年表とともに振り返っている。KOHSHI（Vo）とTAKE（Gt）の兄弟でバンド活動をスタートさせ、KOHSHIの高校の同級生だったKEIGOがボーカルとして加入、4代目ベーシストのGOT'S（Ba）、ドラマーのIWASAKI（Dr）が加わり現在の編成となった。TAKEは当時を振り返り「今みたいにSNSで気軽に（メンバーを）募集できる時代ではなかった。友達つながりの中で、奇跡的に集まった5人です」とコメントしている。

ターニングポイントとしては、初のカバーシングル「贈る言葉」（2003年）や、アニメ『NARUTO -ナルト-』のテーマソング「GO!!!」（2004年）のリリースを挙げた。「GO!!!」については「今でも22年間欠かさずに演奏して、1番盛り上がる曲」と語っている。

インタビュー中盤では、五大陸制覇までに起こった海外でのハプニングをランキング形式で発表する『五大陸エピソードランキング』を実施。第3位は2018年のブラジル公演で、ライブ前日に機材が届かず、急遽現地で楽器を購入してアコースティックライブを敢行したエピソード。「スタッフと一致団結してピンチをチャンスに変えた」と語っている。

第2位は2024年のワールドツアー北米編でのバストラブルで、エアコンの故障や雨漏り、パンクなどに見舞われたという。中でも「エアコンの故障」が辛かったと話したGOT'Sは、40℃近くの猛暑で冷蔵庫も故障しているなか、独自の方法で熱さを凌いだとサバイバル対処法を発表する場面も。さらに現地でドライバーが起こした数々の珍事件についても語られ、インタビューは爆笑に包まれた。

第1位は五大陸制覇を達成したコートジボワールで起きた珍事件で、詳細は動画内で語られている。

インタビュー後半では、アミューズ2026年度新入社員からの悩みや質問にFLOWが回答する『新入社員のお悩み相談コーナー』も。最後にはKEIGOが「五大陸行ったとはいえ、行けていない国もたくさんあります。日本ももちろん、ライブは続けていきたいなと思っていますので、ぜひライブに1度遊びに来てください」と意気込みを語っている。

（文=リアルサウンド編集部）