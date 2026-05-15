兵庫・市姫路で「死ね」、長野・東京都市大塩尻で「俺の視界から消えろ」の暴言　それぞれ部長に３か月の謹慎処分…審査室会議

日本学生野球協会は１５日、都内で審査室会議を行い、高校１２件（４件は非公表）の処分内容を決定した。市姫路（兵庫）の部長（３４）に暴言と報告義務違反をしたとして謹慎３か月の処分、東京都市大塩尻（長野）の部長（４７）に不適切指導と暴言、報告義務違反で同じく３か月の謹慎処分を下した。また、甲子園出場経験もある柳ケ浦（大分）では、副部長（２６）に不適切指導と体罰で２か月の謹慎処分が下された。

市姫路では今年３月１８日、部員の保護者と監督との話し合いの中で部員が部活動中に部長から「死ね」という暴言を受けたという報告があった。同日午後に同校が部長から聞き取りを行ったところ、暴言が発覚。また、今年の１月の練習中に部長が二度「死ね」という発言を行ったことも判明した。

東京都市大塩尻では、今年１月から２月の中旬にかけ、練習中に怠惰な態度をとったとされる２年生部員に対し部長が「俺の視界から消えろ」と発言したことが判明。部長の暴言と報告義務違反で３か月の謹慎が決定した。部長の言動を記載した嘆願書やメモを他の２年生部員が校長に提出し、学校側が聞き取りやアンケートを実施したことで発覚した。

春夏通算１１度の甲子園出場経験のある柳ケ浦では、副部長による部員への不適切指導と体罰が発覚した。今年４月２３日、練習に遅刻をした部員を副部長が注意。しかしその後、部員が指導を無視したことで激高した副部長が自身の顔を部員の顔に近づけ、頭突きをした。部員に怪我はなく、その日も部活に参加したが、翌２４日に保護者から野球部部長に対して連絡があり判明した。