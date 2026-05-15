宅配ピザチェーン「PIZZA-LA（ピザーラ）」での従業員による不適切動画の拡散をめぐり、SNSでは2026年5月20日から開始を予定していたゲーム「鳴潮」とのコラボについて、実施を心配する声が上がっていた。

ピザーラを運営するフォーシーズは、J-CASTニュースの取材に「関係各所とも協議のうえ、予定通り実施することといたしました」とコメント。公式Xでは、15日からコラボビジュアルの投稿が再開されている。

「情報管理意識および法令遵守意識の向上に取り組んで」

ピザーラをめぐっては5月2日、蒲田店のアルバイト従業員による「店舗内にて不適切な言動や悪ふざけをするなどの行為」が25年2月に撮影され、SNSに投稿したものが現在拡散しているとして謝罪した。顧客の個人情報が記載された伝票も投稿されていたという。

蒲田店は「改善の対応のため」として臨時休業することを発表。今後、「警察や保健所など外部公的機関にも相談しながら、法的措置も視野に入れ対応する方針」としたほか、再発防止策の策定に着手するとした。

ピザーラ公式Xは、5月2日にこの件について報告と謝罪をしてから投稿が止まっていた。4月18日から毎週土曜日に解禁していくとしていたコラボビジュアルも、2日と9日は投稿されていなかった。

その後、ピザーラ公式Xは5月14日、改めて謝罪をしたうえで、投稿を再開すると発表したが、この投稿には「鳴潮のコラボ告知もまた来るかな...？」「コラボどうなるんだろ」「鳴潮コラボがどうなるかを知りたい」といった声が寄せられていた。

フォーシーズは15日、J-CASTニュースの取材に「関係各所とも協議のうえ、予定通り実施することといたしました」と説明した。

コラボの実施に心配の声が上がっていたことについては、次のように謝罪した。

「この度の不適切投稿により、多くのお客様、関係者の皆様へ多大なるご迷惑とご心配をおかけしましたことを、深くお詫び申し上げます。弊社では本件を重大な問題と受け止め、関係者への対応および再発防止に向けた取り組みを進めております」

そのうえで、「今後、お客様に安心してご利用いただける店舗運営の実現に向け、再発防止と信頼回復に全力で取り組んでまいります」とした。

不適切動画の事案をめぐる今後の対応は、「本件に関与した従業員については、厳正に対処すべく対応を進めております。また、今後につきましては、継続的なコンプライアンス教育・研修の実施に向けた整備・準備を進めており、情報管理意識および法令遵守意識の向上に取り組んでまいります」と説明した。

ピザーラ公式Xは15日、「本日より『鳴潮』コラボの告知を再開させていただきます」として、コラボビジュアルも投稿した。