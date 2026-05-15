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こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。

本日2026年5月15日は、映像は2K高画質対応、8倍ズームにも対応しているため、車のナンバープレートなど細かい情報まで確認しやすくなっている、Ankerのスマート防犯カメラ「Eufy eufyCam C37」がお得に登場しています。

■この記事で紹介している商品

Anker Eufy (ユーフィ) eufyCam C37 (屋外防犯カメラ) 【ワイヤレス接続 / 360°撮影可能 / 300万画素 / 2K / 防犯対策/取り付け簡単/ソーラー充電 / 2.4 GHz Wi-Fi / IP65 防塵防水/パンチルト/追加料金不要】 14,990円 （ポイント25％還元） Amazonで見る PR PR

360°旋回×2K高画質、工事不要でどこでも監視！ Ankerの死角ゼロ防犯カメラ「Eufy eufyCam C37」が25％ポイント還元に！

2K高画質・水平360°旋回・ソーラー分離式を備えたAnkerのスマート防犯カメラ「Eufy eufyCam C37」が、現在、Amazonで25％ポイント還元に！

防犯カメラ導入でネックになりがちな配線問題。「Eufy eufyCam C37」なら、ソーラーパネルを本体から分離して設置できるんです。日当たりの良い場所にソーラーパネルだけを設置できるため、玄関・駐車場・庭先など、電源が取りづらい場所でも柔軟に対応可能。最大3W発電対応のコンパクトソーラーパネルを採用しており、最短2.5時間の充電で1日分の稼働をまかなえます。

設置もシンプルで、台座をネジ固定するだけ。カメラ本体はワンタッチで取り外せるので、再充電やメンテナンス時の扱いやすさもしっかり考えられています。

2K高画質×360°旋回で死角を削減、夜間もフルカラー撮影に対応

映像は2K高画質対応、8倍ズームにも対応しているため、車のナンバープレートなど細かい情報まで確認しやすくなっています。また、水平360°・垂直90°の首振り撮影が可能。固定カメラでは見落としやすい横方向や足元付近までカバーでき、通常なら複数台必要な範囲も1台で対応できます。

夜間撮影では、「Spotlight Color Night Vision」機能を搭載。暗所でもフルカラーで鮮明に録画できるため、防犯用途との相性はかなり高め。

アプリ経由でスマホから双方向通話も可能で、カメラ本体のマイクとスピーカーを使って来客対応まで行えます。録画データは別売りSDカードに保存でき、月額費用などの追加コストが不要なのも導入しやすいポイントですね。

Anker Eufy (ユーフィ) eufyCam C37 (屋外防犯カメラ) 【ワイヤレス接続 / 360°撮影可能 / 300万画素 / 2K / 防犯対策/取り付け簡単/ソーラー充電 / 2.4 GHz Wi-Fi / IP65 防塵防水/パンチルト/追加料金不要】 14,990円 （ポイント25％還元） Amazonで見る PR PR

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なお、上記の表示価格は2026年5月15日14時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれの販売ページでご確認ください

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Source: 「Amazon.co.jp」