「次のワールドカップで点を取るのは僕です」古巣クラブが３年前の夏を回想。28歳FWがついに大舞台へ「勝負はここからだ！」
北中米ワールドカップに臨む日本代表のメンバーが発表。精鋭26人。この一報を受け、横浜FCの公式Ｘが「小川航基選手がFIFAワールドカップ2026のSAMURAI BLUEに選出されました」と発信した。
かつて横浜FCで活躍し、３年前の夏に自身初の海外移籍でオランダのNECへ。横浜FCが当時を振り返る。
――2023年７月１日。三ツ沢のピッチで誓った「次に日本に帰ってくる時は、必ず日の丸を背負って帰ってきます」
その言葉通り、オランダで結果を出し続け、自らの力で目標を現実に変えた航基。あの日、さらに続けた言葉。「次のワールドカップで点を取るのは僕です」――
森保ジャパンで貴重な得点源として期待される28歳FWに、クラブは「航基なら、世界の大舞台でも必ず決めてくれる。横浜FCファミリー全員がそう確信しています。勝負はここからだ！がんばれ航基！」とエールを送った。
なお、小川は所属事務所を通じて「ワールドカップという舞台で、日本代表として戦えることを嬉しく思います。FW として結果が求められる立場だと思っているので、ゴールという形でチームに貢献できるよう覚悟を持って挑みます」と意気込みを伝えた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】ついに決定！北中米ワールドカップに挑む日本代表26人を一挙紹介！
かつて横浜FCで活躍し、３年前の夏に自身初の海外移籍でオランダのNECへ。横浜FCが当時を振り返る。
――2023年７月１日。三ツ沢のピッチで誓った「次に日本に帰ってくる時は、必ず日の丸を背負って帰ってきます」
森保ジャパンで貴重な得点源として期待される28歳FWに、クラブは「航基なら、世界の大舞台でも必ず決めてくれる。横浜FCファミリー全員がそう確信しています。勝負はここからだ！がんばれ航基！」とエールを送った。
なお、小川は所属事務所を通じて「ワールドカップという舞台で、日本代表として戦えることを嬉しく思います。FW として結果が求められる立場だと思っているので、ゴールという形でチームに貢献できるよう覚悟を持って挑みます」と意気込みを伝えた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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