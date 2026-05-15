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投資系YouTubeチャンネル「YOU投資チャンネル」が、「【FANG+】6月銘柄入れ替えはどうなる？パランティアの運命と、今後の爆上がり候補を徹底解説！【マイクロン・Google】」と題した動画を公開した。動画では、米国株式市場を牽引するFANG+の最新動向と6月の銘柄入れ替え予想、そして今後の展望について詳しく解説している。



YOU氏はまず、現在のFANG+構成銘柄における激しい二極化を指摘。トップを独走するマイクロンについて、AI時代における「ツルハシを売る側」として利益を爆発させていると分析した。一方、メタやネットフリックスといった「AIを作る側」は莫大なインフラ投資によって利益が圧迫され、苦戦を強いられていると語る。



続いて、注目が集まる6月の銘柄入れ替えに言及。最近株価が低迷しているパランティアが除外されるという見方に対し、YOU氏はFANG+の厳格な採用ルールを基に「パランティアが外れる確率はほぼゼロ、99%残留する」と断言。時価総額こそ下位だが、取引の活発さや売上高成長率で他を圧倒しているとその理由を説いた。



また、FANG+最大の強みは10銘柄に10%ずつ投資する「均等加重」にあると説明。たった2社が大躍進するだけで指数全体を大きく押し上げる魔法のルールだと語り、次の爆当たり候補としてGoogleを挙げた。同社が持つ自社インフラとAIサービスを融合させた「フルスタックAI」の強みが開花すると予想している。



最後に、YOU氏はボラティリティの高さからFANG+への全財産投資は危険であると注意喚起。S&P500などを守りの核とし、FANG+は攻めのスパイスとして資産の2～3割に留める「コア・サテライト戦略」を提案し、「最悪の事態でも夜ぐっすり眠れるか」というリスク管理の重要性を説いて動画を締めくくった。