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YouTubeチャンネル「管理栄養士みほのズボラお家ごはん」が「【レンジで爆速】ポタージュの素で即席ホワイトソース！「ズボラクロックムッシュ」」を公開しました。動画では、市販のポタージュスープの素を活用し、鍋を使わずに作れる本格的な時短クロックムッシュのレシピを紹介しています。



調理の大きなポイントは、ポタージュの素を使ったホワイトソースです。耐熱マグカップに牛乳大さじ4杯を入れ、電子レンジで加熱した後にポタージュの素を加えて混ぜるだけ。「しっかりトロミがついたら即席ホワイトソースの完成！」と、手軽にコクのあるソースができあがります。



食パンはスプーンで押してくぼませることで、ソースをあふれさせずにたっぷり塗ることができます。また、ハムはそのままのせるのではなく、半分にちぎってパンの4辺に合わせて並べるのがコツ。これにより「どこを食べてもハムがあって幸せ」な仕上がりになります。その上にチーズをのせ、トースターで3～4分ほど焼き上げれば完成です。



さらに、一度に2食分作れるため、残りの1枚は焼かずにアルミホイルに包んで冷凍保存できます。食べるときは解凍せずカチコチのままトースターで焼くだけでよく、「アルミホイルがお皿代わりになって洗い物キャンセルできるからラクチン」と、忙しい朝に嬉しいアイデアも紹介されています。



とろ～りと伸びるチーズと濃厚なソースが食欲をそそる一品。手軽でボリューム満点なズボラレシピを、ぜひ休日の朝食やランチに試してみてはいかがでしょうか。



【レシピ】

［材料（2食分）］

・食パン：2枚

・ハム：4枚（1枚につき2枚）

・とろけるチーズ：2枚（1枚につき1枚）

・牛乳：大さじ4（約60ml）

・ポタージュスープの素：1袋

・パセリ：お好みで適量



［作り方］

1. 耐熱マグカップに牛乳を入れ、600Wの電子レンジで40秒～1分加熱する。（吹きこぼれないよう見守る）

2. 加熱した牛乳にポタージュスープの素を1袋加え、しっかりとトロミがつくまでよくかき混ぜて即席ホワイトソースを作る。

3. 食パン2枚を用意し、スプーンの背などでパンの中央を押してくぼませる。

4. 作ったソースを食パン2枚に半分ずつかけ、全体にのばす。

5. ハムを半分にちぎり、パンの4辺に合わせてのせる。（1枚につきハム2枚を使用）

6. その上に、とろけるチーズを1枚ずつのせる。

7. トースターで3～4分、チーズがお好みの焼き具合になるまで焼く。

8. お好みで彩りにパセリを振って完成。

（※すぐに食べない分は焼かずにアルミホイルに包み、フリーザーバッグに入れて2～3週間冷凍保存が可能です。食べる際は解凍せずにアルミホイルごとトースターで全体が温まるまで焼いてください。）