株式会社マイナビは、20～59歳の既婚者かつ共働きをしている正社員男女を対象に実施した「【共働き世帯の正社員に聞いた】仕事・私生活の意識調査2026年（2025年実績）」の結果を発表した。その内容を一部抜粋して紹介する。

本ニュースのサマリー 共働き世帯の正社員44.0％が「家計が苦しい」と感じている 平均世帯年収は792.2万円で理想と約314万円のギャップ 全体の23.8％が「お小遣い制度」を導入 他年代と比較して20代は月平均残業時間が短く、平均家事時間は長い傾向 【ライフワークバランス】20代が最も残業が少なく、家事も重要の意識 共働き正社員の約3割は出世意欲があり、30代は46.0％と高い傾向 ライフステージに応じて出世時期を検討

共働き世帯の正社員44.0％が「家計が苦しい」と感じている

共働き世帯の正社員のうち、「家計が苦しい」と感じている人は全体の44.0％だった。年代別では、20代は40.0％と比較的低い一方、40代で45.4％と最も高く、年代によって差がみられた。

画像：株式会社マイナビ 2026年5月14日 ニュースリリースより引用

平均世帯年収は792.2万円で理想と約314万円のギャップ

世帯年収をみると、現在の平均世帯年収は792.2万円であるのに対し、理想の世帯年収は1106.1万円で現実と約314万円のギャップがみられた。

また、世帯を維持するために必要だと考えられている最低限の世帯年収は679.1万円だった。現実の年収は世帯維持のために最低限だと思う水準を上回っているものの、理想との間には一定の差がみられる。

画像：株式会社マイナビ 2026年5月14日 ニュースリリースより引用

全体の23.8％が「お小遣い制度」を導入

「お小遣い制度※」について聞くと、全体の23.8％が導入しており、年代による大きな差はみられなかったが、50代が最もお小遣い制度である割合が高かった。家計管理の方法として、一定の世帯で共通して取り入れられている様子がうかがえる。

※本調査における「お小遣い制度」とは、世帯収入の管理方法の一つであり、毎月自由に使える金額をあらかじめ決めておく仕組みを指す

画像：株式会社マイナビ 2026年5月14日 ニュースリリースより引用

他年代と比較して20代は月平均残業時間が短く、平均家事時間は長い傾向

共働き世帯の正社員に残業時間について聞いたところ、月間平均残業時間は15.1時間で、年代別では「20代（13.2時間）」、「30代（13.5時間）」がやや短い傾向にあることがわかった。

家事時間を見ると、1日あたりの平均家事時間は1.9時間で、20代が2.2時間と最長だった。家事や仕事に対する意識や時間の配分に年代差がみられる背景には、ライフステージの違いが影響している可能性も考えられる。

画像：株式会社マイナビ 2026年5月14日 ニュースリリースより引用

【ライフワークバランス】20代が最も残業が少なく、家事も重要の意識

また、「大変でも仕事と家庭のどちらもおろそかにしない」割合は全体で45.7％となり、こちらも「20代（57.1％）」や「30代（50.8％）」が比較的高かった。20代・30代は残業時間が短い一方で家事時間が長い傾向が見られ、仕事・家庭のどちらも重要と捉えている様子がうかがえる。

画像：株式会社マイナビ 2026年5月14日 ニュースリリースより引用

共働き正社員の約3割は出世意欲があり、30代は46.0％と高い傾向

共働き世帯の正社員に出世意欲について聞いたところ、全体の31.2％が「出世したい」と回答した一方で、60.2％は「これ以上出世は望まない」と回答した。

年代別では、「出世したい」割合は20代が43.0％、30代が46.0％で、若い年代でも出世意欲を持つ人が一定数存在している。

「出世したい」と答えた人に今後目指したい役職について聞くと、20代では「係長・主任・職長クラス」が49.7％と最も高く、30代では「部長クラス以上」「係長・主任・職長クラス」がそれぞれ3割台となった。

一方、40代・50代では「部長クラス以上」を目指す割合が相対的に高く、現在の役職も異なる可能性があることから、年代によって目指すキャリアの段階に違いがみられる。

画像：株式会社マイナビ 2026年5月14日 ニュースリリースより引用

ライフステージに応じて出世時期を検討

「出世したい」理由では、「年収を上げたい」「ライフワークバランスを保てる範囲で挑戦したい」といった声があがった。

一方、「出世したくない」理由では「責任や仕事の量を増やしたくない」「仕事よりプライベートを大切にしたい」といった意見がみられた。

また、「子育てが落ち着いたら、より責任のある仕事にも取り組みたい」などの声もみられ、出世に対する考え方は一様ではなく、自身のライフステージに応じて出世時期を検討している人もいることがうかがえる。

画像：株式会社マイナビ 2026年5月14日 ニュースリリースより引用

調査概要 ■内容：【共働き世帯の正社員に聞いた】仕事・私生活の意識調査2026年（2025年実績）」

■調査期間：2025年11月18日～21日

■調査対象：20～59歳の正社員の男女のうち既婚者かつ共働きをしている人

■調査方法：外部パネルによるインターネット調査

■有効回答数：1,066件

■内容：【共働き世帯の正社員に聞いた】仕事・私生活の意識調査2026年（2025年実績）」■調査期間：2025年11月18日～21日■調査対象：20～59歳の正社員の男女のうち既婚者かつ共働きをしている人■調査方法：外部パネルによるインターネット調査■有効回答数：1,066件

ニュース情報元：株式会社マイナビ