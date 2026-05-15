5月16日から冷感用品を展開！ PLANT 夏のひえひえ大作戦

記事ポイント PLANT全店で「夏のひえひえ大作戦」が2026年5月16日から6月14日まで開催されます。送風機能付きウェア、ハンディファン、コンパクトクーラーなどの暑さ対策商品が展開されます。UVカット・冷感ウエア、日傘、サングラス、冷感クッション、冷却スプレー、スキンケア用品などがそろいます。 PLANT全店で「夏のひえひえ大作戦」が2026年5月16日から6月14日まで開催されます。送風機能付きウェア、ハンディファン、コンパクトクーラーなどの暑さ対策商品が展開されます。UVカット・冷感ウエア、日傘、サングラス、冷感クッション、冷却スプレー、スキンケア用品などがそろいます。

PLANT全店で、猛暑や強い日差しに備えるキャンペーン「夏のひえひえ大作戦」が開催されます。

屋外の移動から自宅時間まで、暑い季節の暮らしを支える冷感アイテムや紫外線対策アイテムが幅広く展開されます。

PLANT「夏のひえひえ大作戦」





キャンペーン名：夏のひえひえ大作戦期間：2026年5月16日(土)〜6月14日(日)開催店舗：PLANT全店取り扱いカテゴリー：暑さ対策商品、お出かけ対策商品、冷感アイテム

PLANT「夏のひえひえ大作戦」は、暑い季節を快適に過ごすための商品を集めた全店キャンペーンです。

送風機能付きウェアやハンディファンなどの屋外向けアイテムに加え、冷感クッションやスキンケア用品など、自宅で使いやすい商品も並びます。

買い物や外出の前にまとめて選びやすく、日差しの強い日や室内で過ごす時間の準備にも役立つ売場です。

暑さ対策商品





取り扱い商品の一例には、YAMAZEN KAZEfit空調ベストやAPIX Big Love扇風機などが並びます。

送風機能付きウェア、ハンディファン、コンパクトクーラーは、通勤や買い物、屋外での待ち時間などに暑さをやわらげる商品です。

身につけるタイプと持ち運ぶタイプがそろうため、移動中や作業中など、使う場面に合わせて選びやすい構成です。

お出かけ対策商品

お出かけ対策商品には、UVカット・冷感ウエア、日傘、サングラス、カーサンシェードが含まれます。

カルオートUVブロック折りたたみ傘55cmやアルファックスUVプロテクトパーカーシャインは、日差しの強い日の外出に取り入れやすいアイテムです。

徒歩での買い物や車での移動、家族との外出など、屋外と車内のどちらでも紫外線や暑さへの備えを整えられます。

室内と日常の冷感アイテム

日常生活で使いやすい冷感アイテムとして、冷感クッション、冷却スプレー、スキンケア用品も展開されます。

NIKICO薬用制汗ミストクールは、暑い日の外出前や帰宅後のケアに取り入れやすい商品です。

自宅のソファやデスク周り、洗面台まわりに冷感アイテムをそろえることで、屋内で過ごす時間も心地よく整えられます。

2026年5月16日から6月14日までの期間、PLANT全店で暑さ対策商品と紫外線対策商品がまとめて展開されます。

外出用の送風アイテムから室内向けの冷感クッションまでそろうため、夏前の買い足しを一度に進めやすい内容です。

PLANT「夏のひえひえ大作戦」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「夏のひえひえ大作戦」はいつから始まりますか？

A. 2026年5月16日(土)から始まり、6月14日(日)まで開催されます。

Q. 開催店舗はどこですか？

A. PLANT全店で開催されます。

Q. どのような商品が扱われますか？

A. 送風機能付きウェア、ハンディファン、コンパクトクーラー、UVカット・冷感ウエア、日傘、サングラス、カーサンシェード、冷感クッション、冷却スプレー、スキンケア用品などが展開されます。

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