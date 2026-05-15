東京・浅草橋で35年以上の歴史を持つ服飾雑貨メーカー「アンク」が手掛ける、「ここにしかない」をコンセプトにした大人のためのブランド「Plus Anq（プラスアンク）」。

同ブランドから、通勤・通学から休日のお出掛けにぴったりな大人のためのディズニーデザインの「PCリュック」が発売中！

Plus Anq（プラスアンク）ディズニーデザイン「PCリュック」

価格：各20,350円(税込)

サイズ：縦 約43cm×横 約30cm×マチ 約12cm、ショルダー紐最長 約85cm（重さ：625g）

PC対応サイズ：15.6インチ

販売店舗：Plus Anq（プラスアンク）公式オンラインショップ

突然の雨でも安心な、表地・裏地に撥水ナイロン素材を使用した大容量・多機能のPCリュック。

汚れや水分を弾き、長く清潔に使うことができます。

15.6インチの大型ノートPCも収納可能なサイズ設計。

リュック背面には持ち運び時の衝撃から大切なデバイスをしっかりガードするクッション性のあるPC保護用中敷きが内蔵されています。

収納力も抜群で、左右にはポケットつき。

左サイドは口ゴムシャーリングになっていて、傘やペットボトルを入れるのに便利です。

さらに背面には貴重品やちょっとした小物を収納できるポケットを備えています。

厚みのあるショルダー紐を採用しており、肩への負担を軽減してくれるため、長時間の使用でも快適です。

フロントポケットは内側にDカンがついていて、ICカードケースやカギなどを繋げておくのに便利です。

キャラクター表現はフロントのさりげない刺繍と取り外し可能なチャームに抑えられており、ビジネスシーンにもマッチする洗練されたデザイン。

一方で、リュックを開けると内側にはキャラクターたちの総柄アートが全面に広がっており、開くたびに楽しい気分にさせてくれます。

今回は、全4種類のデザインをそれぞれ紹介していきます。

『わんわん物語』デザイン

『わんわん物語』デザインのPCリュック。

フロント中央には、作中で地面に描かれていた「トランプ」と「レディ」のイニシャル＆足跡入りのハートマークを刺繍で表現。

エレガントなアクセントとして「レディ」デザインのチャームが付いています。

内生地には、「レディ」「トランプ」「ペグ」「ジョック」が勢揃いした華やかな総柄デザインが広がります。

『ピーター・パン』デザイン

『ピーター・パン』デザインのPCリュック。

フロント中央には、「ティンカー・ベル」がはまってしまうシーンを彷彿とさせる「鍵穴」の刺繍が施されています。

ゴールドプリントが美しい「ティンカー・ベル」デザインのチャームは取り外し可能。

内生地には、「ピーター・パン」をはじめ、「ウェンディ」「ティンカー・ベル」「ジョン」「マイケル」が勢揃いしています。

『ライオン・キング』デザイン

『ライオン・キング』デザインのPCリュック。

フロント中央には、「ラフィキ」が壁に描いた「子供の頃のシンバ」の姿を刺繍。

美しく輝くゴールドプリントの「シンバ」デザインのチャームがアクセントになっています。

内生地には、「シンバ」「ナラ」「ティモン」「プンバァ」「ザズー」など、サバンナの仲間たちが総柄でプリントされています。

『リロ＆スティッチ』デザイン

『リロ＆スティッチ』デザインのPCリュック。

フロント中央には、「スティッチ」のかわいい足跡をワンポイントで刺繍。

こちらには、「スティッチ」と「スクランプ」デザインのチャームが付属します。

内生地には、「スティッチ」と「スクランプ」が全面にプリントされたポップな仕上がりです。

通勤や通学など、毎日のPCの持ち運びが快適になる高機能アイテム！

Plus Anq（プラスアンク）ディズニーデザイン「PCリュック」の紹介でした☆

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