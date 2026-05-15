もう一度行ってみたい「全国人気温泉地」ランキング！ 2位は大分「別府温泉郷」、では1位は？
「じゃらんリサーチセンター」は、旅行サイト「じゃらんnet」会員1万2595人を対象に、「全国人気温泉地ランキング」（これまでに行ったことがある温泉地のうち「もう一度行ってみたい」温泉地）に関するアンケートを実施しました。
今回は、その調査結果をランキング形式で紹介します！
【5位までの全ランキング結果を見る】
前年の5位から大きく順位を上げ、バラエティ豊かな泉質を体験できる点や宿泊施設の選択肢の多さが支持されました。関サバや豊後牛といったご当地グルメの充実ぶりに加え、多様なニーズに対応できるエリアの周遊性も高く評価されています。
3年連続で首位を獲得し、シンボルである湯畑を中心とした街の雰囲気と温泉の効能・泉質の良さが圧倒的な支持を集めています。どの世代から見ても満足度が高く、不動の人気を誇る王道の温泉地として多くの票を獲得しました。
(文:All About ニュース編集部)
今回は、その調査結果をランキング形式で紹介します！
【5位までの全ランキング結果を見る】
2位：別府温泉郷（大分県）2位は、大分県の「別府温泉郷」でした。
前年の5位から大きく順位を上げ、バラエティ豊かな泉質を体験できる点や宿泊施設の選択肢の多さが支持されました。関サバや豊後牛といったご当地グルメの充実ぶりに加え、多様なニーズに対応できるエリアの周遊性も高く評価されています。
1位：草津温泉（群馬県）1位は、群馬県の「草津温泉」でした。
3年連続で首位を獲得し、シンボルである湯畑を中心とした街の雰囲気と温泉の効能・泉質の良さが圧倒的な支持を集めています。どの世代から見ても満足度が高く、不動の人気を誇る王道の温泉地として多くの票を獲得しました。
(文:All About ニュース編集部)