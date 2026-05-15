日本製メッシュで4通りに使える！ Pittoresk BABY CARRIER ON Pittoresk

記事ポイント LUCKY industriesのベビー用品ブランド「Pittoresk」から、日本製抱っこひも「BABY CARRIER ON Pittoresk」が登場します。発売日は2026年5月29日(金)で、全国の「アカチャンホンポ」各店舗などで販売されます。ヒップオンシート、マグネットバックル、日本製メッシュ生地、UVカット(UPF50+)機能を備えています。 LUCKY industriesのベビー用品ブランド「Pittoresk」から、日本製抱っこひも「BABY CARRIER ON Pittoresk」が登場します。発売日は2026年5月29日(金)で、全国の「アカチャンホンポ」各店舗などで販売されます。ヒップオンシート、マグネットバックル、日本製メッシュ生地、UVカット(UPF50+)機能を備えています。

LUCKY industriesが展開するベビー用品ブランド「Pittoresk」から、日本製抱っこひも「BABY CARRIER ON Pittoresk」が発売されます。

赤ちゃんの抱っこ、おんぶ、前向き抱っこ、チェアベルトに対応し、日々の育児で使う場面を広く支えます。

Pittoresk「BABY CARRIER ON Pittoresk」





商品名：BABY CARRIER ON Pittoresk発売日：2026年5月29日(金)価格：税込34,100円対象月齢：生後14日(体重3.2kg以上／身長51cm以上)〜36ヵ月(体重15kg)まで仕様：対面抱っこ、おんぶ、前向き抱っこ、チェアベルトカラー：ベージュ、グレージュ、ミスティブルー、ダークグレー販売場所：「アカチャンホンポ」全国各店舗、「アカチャンホンポオンラインショップ」、「LUCKY BABY STORE JIYUGAOKA」、「ラッキーベイビーストア」、「ラッキーベイビーストア 楽天市場店」URL：https://pittoresk.jp

「BABY CARRIER ON Pittoresk」は、使いやすさと快適性にこだわった日本製抱っこひもです。

ヒップオンシートが赤ちゃんの姿勢を支え、マグネットバックルが片手で留めやすい装着を助けます。

オリジナル開発の日本製メッシュ生地にはTECMATELIA(テクマテリア)が使われ、クッション性と耐久性を備えています。

使いやすい装着構造





ヒップオンシートは赤ちゃんの体を下から支え、抱っこの姿勢を安定させます。

マグネットバックルは片手で留めやすい仕様で、外出前の準備や荷物を持つ場面でも扱いやすい構造です。

やさしい抱き心地





ヘッドサポートは新生児の頭を包み込み、首まわりを支えるつくりです。

しなやかな生地が赤ちゃんの体に沿い、生後14日から使える対象設計に合わせて抱っこの時間を支えます。

日本製メッシュ生地





抱っこひも専用に開発されたメッシュ生地は、TECMATELIA(テクマテリア)を使用した日本製生地です。

クッション性と耐久性を備えた素材が、毎日の抱っこやおんぶで体に触れる部分を支えます。





生地は汗をすばやく吸収し、通気性にも優れています。

UVカット(UPF50+)機能も備え、日差しが気になる季節のベビーカー併用や屋外移動でも使いやすい仕様です。

4色のカラー





ベージュは明るい色味の本体に、肩ベルト、腰ベルト、バックル、ヘッドサポートが同系色でまとめられています。





グレージュは背面の3Dメッシュ生地、ショルダーストラップ、サイドバックル、フロントポケット、腰ベルトの構造が見える単品カットです。





ミスティブルーは落ち着いたブルーグレーの色味で、同じ構造のまま異なる印象を選べます。





ダークグレーは濃色の本体が肩まわりから腰ベルトまで引き締まった印象を作ります。

ブランドと販売場所





「Pittoresk」は、LUCKY industriesが展開するベビー用品ブランドです。

ハイスペック機能素材とファッション性を取り入れたベビー用品を扱っています。





LUCKY industriesは1934年に岐阜で創業した抱っこひもメーカーです。

「BABY CARRIER ON Pittoresk」は、全国の「アカチャンホンポ」各店舗とオンラインショップ、LUCKY industries関連店舗で販売されます。

生後14日から36ヵ月まで使える対象設計と、4通りの仕様がひとつにまとまった抱っこひもです。

税込34,100円の日本製モデルとして、赤ちゃんとの近距離移動や家の中での抱っこ時間を支えます。

Pittoresk「BABY CARRIER ON Pittoresk」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「BABY CARRIER ON Pittoresk」はいつ発売されますか？

A. 「BABY CARRIER ON Pittoresk」は2026年5月29日(金)に発売されます。

Q. 「BABY CARRIER ON Pittoresk」の対象月齢は何ですか？

A. 対象月齢は生後14日(体重3.2kg以上／身長51cm以上)から36ヵ月(体重15kg)までです。

Q. 「BABY CARRIER ON Pittoresk」はどこで販売されますか？

A. 「アカチャンホンポ」全国各店舗、「アカチャンホンポオンラインショップ」、「LUCKY BABY STORE JIYUGAOKA」、「ラッキーベイビーストア」、「ラッキーベイビーストア 楽天市場店」で販売されます。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 日本製メッシュで4通りに使える！ Pittoresk「BABY CARRIER ON Pittoresk」 appeared first on Dtimes.