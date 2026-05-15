「ピングー」期間限定ショップが5月16日、静岡パルコにオープン！富士山デザインの限定缶バッジに注目
世界一有名なペンギン「ピングー」の期間限定ショップ「PINGU(TM) SHOP SHIZUOKA」が、2026年5月16日(土)、静岡パルコ1階のパイレーツ・ファクトリー・ギフツにオープンする。期間は2026年10月25日(日)まで。中部エリアのピングーファン待望のショップで、しかも静岡限定デザインのグッズが登場するというから見逃せない。
【画像】富士山をかぶったピングーがかわいすぎる！静岡限定デザイングッズを見る
ピングーは、スイスの映像作家オットマー・グットマンによって誕生したストップモーション・アニメーション。1980年に原型となるテストフィルムが制作され、1990年以降、テレビシリーズは世界155以上の国と地域で放送されている。2025年に誕生45周年を迎えた今、クレイアートのあたたかみのある世界観があらためて注目を集めている。
■静岡限定は「富士山をかぶったピングー」の缶バッジ全5種
今回のショップの見どころは、なんといっても静岡限定デザインのグッズ。ピングー、妹のピンガ、親友のロビが、それぞれ富士山の形をしたフードをすっぽりとかぶったデザインの缶バッジが登場する。ピングー、ピンガ、ロビ、3人が並んだファミリーデザイン、そしてシークレットを加えた全5種で、何が出るかは開けてからのお楽しみ。
■購入金額に応じてノベルティが豪華に
ピングーグッズを購入すると、1会計につきステッカーが1枚プレゼントされる。富士山フードをかぶったピングーやピンガ、ロビなど、こちらも全種ランダムでもらえる仕様。
さらに、2200円以上の購入でメッセージカードがもらえる。オモテはピングー一家が富士山フードをかぶった集合デザイン、ウラはメッセージを書き込めるスペース付き。ピングーファンの友人へのちょっとしたメッセージにも、自宅で飾るポストカード代わりにも使える1枚だ。
そして、3300円以上の購入でオリジナルショッパーがもらえる。せっかく静岡まで足を運ぶなら、3300円のラインは狙っていきたい。
これまで「PINGU(TM) SHOP」は東京の京王百貨店新宿店、関西では大丸梅田店にポップアップとして登場してきた。中部エリアでは、まとまった期間ピングーグッズを買えるショップがほぼなく、東京・大阪まで遠征していたファンも少なくないはず。今回のショップは2026年10月25日(日)まで、約5カ月にわたって営業する。富士山フードをかぶったピングーに会えるのは静岡だけ。今週末、静岡パルコに出かけてみてはいかが。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります
(C)2026 JOKER.
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■静岡限定は「富士山をかぶったピングー」の缶バッジ全5種
今回のショップの見どころは、なんといっても静岡限定デザインのグッズ。ピングー、妹のピンガ、親友のロビが、それぞれ富士山の形をしたフードをすっぽりとかぶったデザインの缶バッジが登場する。ピングー、ピンガ、ロビ、3人が並んだファミリーデザイン、そしてシークレットを加えた全5種で、何が出るかは開けてからのお楽しみ。
■購入金額に応じてノベルティが豪華に
ピングーグッズを購入すると、1会計につきステッカーが1枚プレゼントされる。富士山フードをかぶったピングーやピンガ、ロビなど、こちらも全種ランダムでもらえる仕様。
さらに、2200円以上の購入でメッセージカードがもらえる。オモテはピングー一家が富士山フードをかぶった集合デザイン、ウラはメッセージを書き込めるスペース付き。ピングーファンの友人へのちょっとしたメッセージにも、自宅で飾るポストカード代わりにも使える1枚だ。
そして、3300円以上の購入でオリジナルショッパーがもらえる。せっかく静岡まで足を運ぶなら、3300円のラインは狙っていきたい。
これまで「PINGU(TM) SHOP」は東京の京王百貨店新宿店、関西では大丸梅田店にポップアップとして登場してきた。中部エリアでは、まとまった期間ピングーグッズを買えるショップがほぼなく、東京・大阪まで遠征していたファンも少なくないはず。今回のショップは2026年10月25日(日)まで、約5カ月にわたって営業する。富士山フードをかぶったピングーに会えるのは静岡だけ。今週末、静岡パルコに出かけてみてはいかが。
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