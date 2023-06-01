シリーズ最新作「機動警察パトレイバー EZY」File 1が本日5月15日より全国の劇場にて公開オープニング曲をMori Calliopeさん、ED曲を永井真理子さんが担当
アニメ「機動警察パトレイバー EZY」File 1が本日5月15日より全国の劇場にて公開される。
「機動警察パトレイバー EZY」は、HEADGEARが贈る「パトレイバー」シリーズの完全新作。AIによる自動化が進む2030年代の日本を舞台に、特殊車両二課第二小隊がレイバー「AV-98Plus イングラム」とともに新たなテクノロジー犯罪に立ち向かうというストーリーが展開していく。監督は出渕 裕氏。全8話、全3章構成となっており、以降File 2が8月14日、File 3が2027年3月に公開される予定。
1990年代末、汎用人間型作業機械〈レイバー〉は社会のあらゆる分野へと進出した。
だが同時にレイバー犯罪も増加、警視庁はこれに対抗すべく特殊車両二課を創設。
通称、特車二課パトロールレイバー中隊「パトレイバー」の誕生である。
時は流れ、AIによる自動化が進む2030年代の日本──。
人間搭乗型の〈レイバー〉は自立型ロボットに代替が進み、時代遅れとなりつつあった。
だが時代が変わろうとも、特車二課の仕事は変わらない。
第二小隊は“AV-98Plus イングラム”とともに、知恵と勇気で新たなテクノロジー犯罪に立ち向かう。
【STAFF】
HEADGEAR PRESENTS
監督：出渕裕
脚本・シリーズ構成：伊藤和典
キャラクター原案：ゆうきまさみ
コスチュームデザイン協力：高田明美
キャラクターデザイン・総作画監督：佐藤嵩光
演出：海宝興蔵
メカニカルデザイン：海老川兼武・渭原敏明
ディスプレイデザイン：佐山善則
美術：菊地正典・秋山優太
色彩設計：伊藤由紀子
撮影監督：大河内喜夫
編集：仙土真希（REAL-T）
CG監督：森泉仁智
CG制作：GAZEN・J.C.STAFF CG部
音響監督：若林和弘
音響効果：山田香織
音響制作：マジックカプセル
音楽：川井憲次
エグゼクティブプロデューサー：真木太郎
プロデューサー：町田有也
アニメーションプロデューサー：松倉友二（J.C.STAFF）
アニメーション制作：J.C.STAFF
プロデュース：GENCO
配給：松竹ODS事業室・バンダイナムコフィルムワークス
製作：機動警察パトレイバー EZY製作委員会
（敬称略）
【CAST】
久我十和：上坂すみれ
天鳥桔平：戸谷菊之介
平田紗季：小清水亜美
間 昭彦：小林親弘
柳井雄太：佐藤せつじ
柚木八久万：松村柚芽
佐伯貴美香：林原めぐみ
（敬称略）
【OP】
曲名：黎明Compass
歌：Mori Calliope
作詞：Mori Calliope/Lauren Kaori
作曲：ArmySlick/Giz'Mo (from Jam9)
編曲：ArmySlick
（敬称略）
【ED】
曲名：バトン
歌：永井真理子
作詞：永井真理子
作曲・編曲：COZZi
（敬称略）
(C) HEADGEAR / 機動警察パトレイバー EZY製作委員会