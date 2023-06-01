【「機動 警察 パトレイバー EZY」File 1】 5月15日 公開

アニメ「機動警察パトレイバー EZY」File 1が本日5月15日より全国の劇場にて公開される。

「機動警察パトレイバー EZY」は、HEADGEARが贈る「パトレイバー」シリーズの完全新作。AIによる自動化が進む2030年代の日本を舞台に、特殊車両二課第二小隊がレイバー「AV-98Plus イングラム」とともに新たなテクノロジー犯罪に立ち向かうというストーリーが展開していく。監督は出渕 裕氏。全8話、全3章構成となっており、以降File 2が8月14日、File 3が2027年3月に公開される予定。

【『機動 警察 パトレイバー EZY』 File 1 本予告 60秒】【イントロダクション】

1990年代末、汎用人間型作業機械〈レイバー〉は社会のあらゆる分野へと進出した。

だが同時にレイバー犯罪も増加、警視庁はこれに対抗すべく特殊車両二課を創設。

通称、特車二課パトロールレイバー中隊「パトレイバー」の誕生である。

時は流れ、AIによる自動化が進む2030年代の日本──。

人間搭乗型の〈レイバー〉は自立型ロボットに代替が進み、時代遅れとなりつつあった。

だが時代が変わろうとも、特車二課の仕事は変わらない。

第二小隊は“AV-98Plus イングラム”とともに、知恵と勇気で新たなテクノロジー犯罪に立ち向かう。

【STAFF】

HEADGEAR PRESENTS

監督：出渕裕

脚本・シリーズ構成：伊藤和典

キャラクター原案：ゆうきまさみ

コスチュームデザイン協力：高田明美

キャラクターデザイン・総作画監督：佐藤嵩光

演出：海宝興蔵

メカニカルデザイン：海老川兼武・渭原敏明

ディスプレイデザイン：佐山善則

美術：菊地正典・秋山優太

色彩設計：伊藤由紀子

撮影監督：大河内喜夫

編集：仙土真希（REAL-T）

CG監督：森泉仁智

CG制作：GAZEN・J.C.STAFF CG部

音響監督：若林和弘

音響効果：山田香織

音響制作：マジックカプセル

音楽：川井憲次

エグゼクティブプロデューサー：真木太郎

プロデューサー：町田有也

アニメーションプロデューサー：松倉友二（J.C.STAFF）

アニメーション制作：J.C.STAFF

プロデュース：GENCO

配給：松竹ODS事業室・バンダイナムコフィルムワークス

製作：機動警察パトレイバー EZY製作委員会

（敬称略）

【CAST】

久我十和：上坂すみれ

天鳥桔平：戸谷菊之介

平田紗季：小清水亜美

間 昭彦：小林親弘

柳井雄太：佐藤せつじ

柚木八久万：松村柚芽

佐伯貴美香：林原めぐみ

（敬称略）

【OP】

曲名：黎明Compass

歌：Mori Calliope

作詞：Mori Calliope/Lauren Kaori

作曲：ArmySlick/Giz'Mo (from Jam9)

編曲：ArmySlick

（敬称略）

【ED】

曲名：バトン

歌：永井真理子

作詞：永井真理子

作曲・編曲：COZZi

（敬称略）

(C) HEADGEAR / 機動警察パトレイバー EZY製作委員会