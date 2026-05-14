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YouTubeチャンネル「40代独身OLのシンプルライフ」が「【断捨離】大量CDを手放す」を公開しました。動画では、シンプルに暮らす40代OLが、捨てづらいと感じていた推しのCDを思い切って断捨離するプロセスとその葛藤が描かれています。



「ずっと捨てられなかった」という推しのCD。特典会目的で購入したため同じものが何枚もあり、収納を圧迫して困っていたとのこと。人にあげるにも限界があり、フリマアプリでも大量に出品されているため、売れそうにない状況に直面します。友人に相談したところ、思い切って処分している人も多いことがわかりました。



「推しのCDを捨てるのは本当にもったいないし心苦しい」と本音をこぼしつつも、オフラインイベントに参加できたことで「目的が果たせた」と気持ちの整理をつける様子が収められています。最終的には「役目を終えたと思って思い切って手放しました」と決断を下しました。



大量のCDを手放した結果、圧迫されていた収納スペースに余白が生まれ、「部屋も心もスッキリ」したと語っています。手放しにくい推し活グッズの断捨離に悩む人にとって、モノとの向き合い方や手放すタイミングの参考になりそうです。