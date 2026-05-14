自身のチャームポイントって？【IS:SUE・YUUKI】の“今”を深掘るQ＆Aをご紹介♡

5月24日には、東京ガーデンシアターにて初全国ツアーの追加公演も控えているIS:SUEがパワーアップしてRayにカムバック♡ 今回は、170cmの長身とスラリとのびた手足で魅せるIS:SUEのダンシングマシーン・YUUKIの魅力に迫ります。ここでしか見られないギャップの数々に注目です！

IS:SUEをもっと知りたくて それぞれの個性とキャラがきちんと立っているのは、IS:SUEの魅力のひとつ。美の秘訣から今後の目標まで……知れば知るほど沼っていく4人の“今”に迫ります♡ 【画像右から】〈NANO〉シャツドッキングトップス 11,000円／RESEXXY チュールスカート 28,600円／ESPRIT（HONEY MI HONEY）ヘアリボン／スタイリスト私物〈RINO〉レースジャケット 24,200円／COCO DEAL（ココ ディール）ホルターネックニット 5,540円／ROUGHNECK（HANA SHOWROOM）〈RIN〉リボントップス 8,900円／hugi なかに着たクロスキャミソール 7,480円／lilLilly（lilLilly TOKYO）ラップスカート 7,920円／igi（アンティローザ）レースタイツ 1,650円／靴下屋（Tabio）ブレスレット 7,150円／アビステ〈YUUKI〉※以下の画像と同様。

YUUKI ワンピース 5,290円、パンプス 6,590円／ともにZARA（ザラ）なかに着たレースビスチエ 9,570円／NOT YOUR ROSE（HANA SHOWROOM）ベレー帽 8,910円／CA4LA リボンチョーカー 4,400円／J1U（アンティローザ）リング 5,400円／アビステ シアーソックス 1,980円、リブソックス 1,100円／ともに靴下屋（Tabio） PROFILE YUUKI ゆうき●2004年2月14日生まれ、神奈川県出身。170cmの長身とスラリとのびた手足で魅せるIS:SUEのダンシングマシーン。この春は、ひとクセあるアイテムでおしゃれを楽しむ予定♡

Question グループでの自分の立ち位置は？ しっかり……はしていない、マイペースな共感型 「まず断言できるのは、しっかり者のキャラや立ち位置ではないこと（笑）。かといって、癒しを与えられている自信もないんですよね。 自分の意見を主張するより、共感するタイプではあるし、マイペースな性格なので、中和役……とか？ ダンスはよくカッコいいと言ってもらえるんですけど、メンバーと一緒にいるときは全然カッコよくないし、激しく動きもしないし、ゆるーっとしてます。いいギャップだと思ってください！（笑）」

Question チャームポイントは？ 体の骨格と顔とのギャップとショートヘア♡ 「私、体の骨格はわりとゴツゴツしているというか、しっかりしているんですけど、顔はまるいんです。 だからファンの方にも『もち』って言われることもあって（笑）。そのギャップが、ある意味チャームポイントなのかなって思っています。 あとは、ショートヘアも！大学生のときに一度ロングヘアに憧れてエクステをつけてみたんですけど、そこでやっぱりロングよりもショートが似あうってことを確信したし、自分のショートが好きです」

Question 美キープの秘訣は？ 体の声をきちんと聞いてあげる！ 「毎日お風呂から出たあと、体が温まっているときに筋膜ローラーで全身をゴリゴリしています。 わきの下、ひざの裏、足全体を体が楽になるまでやるんですけど、これをやるとやらないとでは見た目はもちろん、疲労度も全然違うんです！ あとは、私は食べるのが本当に好きなので、腹八分目で量をおさえるように気をつけています。 食べすぎると体が重くなって踊りづらくもなるし、自分がちゃんと心地いい状態で過ごしたいからこそ、ちゃんと体の声を聞いて、ある程度満足したら食べるのをやめます。 これに気をつけていないと本当に食べすぎてしまうので（笑）。炭水化物とか好きなものはちゃんと食べるけど、量は気をつけていいバランスを見つけるようにしています」

Question IS:SUEの強みってどんなところ？ メンバー同士の絆の強さと唯一無二の輝き♡ 「IS:SUEってデビューしたてのときはカッコいいガールズクラッシュのイメージがあったと思うんですけど、この2年間でいろんな楽曲にふれて、たくさんの挑戦をして自分たちが多様化したように感じるんです。 カッコいいとか可愛いとか、なにかひとつに定義されるわけではなく、どんなジャンルでも輝くことができる多様性というか。 何色にも染まらず、4人がそれぞれの輝きを放っているところが私たちの強みなんだと思っています。 あとは、仲のよさ♡ 人数が多いわけではないからこそ、メンバー同士のつながりもすごく深くて……こことここのケミはこんな関係、みたいな感じで見てもらってもすごくおもしろいと思います！」

Question 今後の目標は？ もっともっとまわりを見られるようになりたい！ 「今はまだ自分のことだけでいっぱいいっぱいなんですけど、これからはもっとまわりを見て、お世話になった方に恩返しができるようになりたいです。 具体的な目標ではないんですけど、なにかを人から受け取ってばかりではなくて、もっと与えることにフォーカスできる人をめざしてがんばっていきたいと思います！」

More! Ray読者へひとこと♡ 「今回Rayの撮影でまた新しいIS:SUEの姿をおさめてもらいました。楽しんでもらえましたか？そして私たちの念願のファーストアルバムも発売されます！心が温まるような楽曲がたくさん収録されているので、こちらも注目してください」

INFORMATION 1ST ALBUM 『QUARTET』 5月20日（水）発売 RINの復帰後、満を持して4人体制でのリリースとなる初フルアルバムは、IS:SUEの新たな幕開けを告げる期待作。 デビュー以来、着実に一歩ずつ実力を磨きながら“自分が自分らしくあること”を提示し続けてきた彼女たちが表現する、4人4色の異種で多彩な四重奏（カルテット）。 美しすぎる完璧なハーモニーにご注目を♡ PROFILE IS:SUE いっしゅ●『PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS』出身の4人組。グループ名には「常に注目や話題性（ISSUE）を持って人々を魅了する、魅力的で“異種”な存在」という意味が込められている。 初の全国ツアーのチケットは全公演即日完売。5月24日には、IS:SUE史上最大キャパとなる東京ガーデンシアターで追加公演が開催。 撮影／三瓶康友 スタイリング／仲田千咲 ヘア＆メイク／中川詩野、ナカヤスミク、渡邉文（以上MASTER LIGHTS）取材・文／アンドウヨーコ

Ray編集部 エディター 天井玖瑠海