有名女優、前日から仕込んだ“新玉ねぎ丸ごとスープ”メインの朝食公開「季節感があって素敵」「ヘルシー」と反響
【モデルプレス＝2026/05/14】俳優の秋野暢子が5月14日、自身のInstagramを更新。前日に仕込んだ朝食を公開した。
【写真】69歳ベテラン女優「ボリュームがあってヘルシー」新玉ねぎゴロッとスープメインのトースト朝食
秋野は「今朝は昨日仕込んだ新玉ねぎ丸ごとスープです 血液サラサラにします」とコメント。新玉ねぎがゴロッと丸ごととちくわなどの具が入り、ネギがかかったスープのほか、こんがり焼けたトースト、ブルーベリーやバナナなどが添えられたヨーグルト、栄養ドリンクなどが並んだ朝食の食卓を公開した。
この投稿に、ファンからは「季節感があって素敵」「旬の玉ねぎ絶対美味しい」「前日から仕込むのすごい」「ヘルシー」「ボリュームがあってヘルシー」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】69歳ベテラン女優「ボリュームがあってヘルシー」新玉ねぎゴロッとスープメインのトースト朝食
◆秋野暢子、前日に仕込んだ朝食公開
秋野は「今朝は昨日仕込んだ新玉ねぎ丸ごとスープです 血液サラサラにします」とコメント。新玉ねぎがゴロッと丸ごととちくわなどの具が入り、ネギがかかったスープのほか、こんがり焼けたトースト、ブルーベリーやバナナなどが添えられたヨーグルト、栄養ドリンクなどが並んだ朝食の食卓を公開した。
◆秋野暢子の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「季節感があって素敵」「旬の玉ねぎ絶対美味しい」「前日から仕込むのすごい」「ヘルシー」「ボリュームがあってヘルシー」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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