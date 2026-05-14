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60歳過ぎて文句ばかりの正体は「自己成長を止めてしまった」人だった。歳と共に尊敬される生き方

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YouTubeチャンネル「ココヨワチャンネル」が、「【身近にいない？】お礼も肯定もなし‥。60歳過ぎて文句ばかりの人の共通点7選」を公開した。

カウンセラーで作家のRyota氏が、60歳を過ぎても文句ばかり言っている人の心理的特徴を7つの視点から解説。「自己成長を止めてしまった」事実や「他責思考」が引き起こす孤立のリスクと、歳を重ねても尊敬される生き方の秘訣を明かしている。



Ryota氏はまず、文句ばかり言う人の共通点として「他責思考で生きてきた」点を挙げる。自ら決断して責任を取る「自立」から遠ざかり、自分の思い通りにならない事象をすべて他人のせいにするため、世の中の変化についていけなくなると世間へ不満を漏らすようになるのだという。



また、「自己成長を止めてしまった」事実も大きな要因だと指摘する。自身の良くない面を改善しようとせず、陰口や悪口を言うことで自己成長を放棄した結果、やがて最も身近な家族にまで文句を言うようになり、関係の疎遠を招くと警鐘を鳴らす。



さらに興味深い視点として、「ロマンと現実の区別がついてない」状態を解説した。宝くじやキラキラした生活といった「ロマン」ばかりを追い求め、日々の暮らしという「現実」と向き合えない人は、生活が厳しくなった際に周囲や環境のせいにして文句を言い続けるという。



これに加えて、能力が伴っていないにもかかわらず急に誰かが評価してくれると思い込む「ナルシスト・うぬぼれている」傾向や、他人に保護を求める「退行欲求」も不満を生み出す原因として分析している。退行欲求が強い人は、人生がうまくいかない時に「誰かに何とかしてほしい」と子供のように相手へ要求を投げかけ、受け入れられないと文句を言うようになる。さらに「寂しさに向き合えない」心理も、飲食店などで理不尽なクレームを言ってしまう原因につながっているという。自分を認識して構ってほしいという欲求から、クレーマー化してしまうのだ。



動画の終盤でRyota氏は、これまでの人生で「本気で何かをすることがなかった」人は、自分への自信を持てず、人生を消費した徒労感から他人に要求を押し付けてしまうと述べる。

歳を重ねても尊敬されるためには、新しい文化や出来事に対して「吸収してみよう、体験してみよう」という謙虚な姿勢を持つのが重要だと結論づけた。いくつになっても学び続ける謙虚な姿勢こそが、若々しく生きるための鍵となると結んでいる。