この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

※本記事は、メーカーよりレビュー記事執筆用に提供を受けた製品を使用したショートレビュー動画を紹介するものです。動画制作・投稿について金銭の授受はなく、TikGadgetが独自に制作しています。

YouTubeチャンネル「TikGadget - ティックガジェット」が、ミニPC「GEEKOM Air 12 2026」を紹介するショート動画を公開した。

動画では、手のひらサイズの小型筐体にIntel Processor 7505を搭載した同モデルを実機でチェックし、コンパクトさや静音性、普段使いでの実用性を紹介している。

「GEEKOM Air 12 2026」は、約11cm四方のコンパクトな筐体と、約460gの軽量設計が特徴のミニPCだ。デスク上に置いても場所を取りにくく、付属ブラケットを使えばモニター裏に取り付けることも可能。限られた作業スペースをすっきり使いたい人にも扱いやすいサイズ感となっている。

性能面では、Intel Processor 7505を搭載。高性能なゲーミングPCという位置付けではないものの、Web閲覧、資料作成、動画視聴、テレワークといった日常的なPC作業であれば十分にこなせる実用派モデルとして紹介されている。4K動画の再生にも対応しており、普段使い用の小型デスクトップPCとして使いやすい構成だ。

小型ながらポート類も充実している。HDMI、Mini DisplayPort、USB Type-Cを組み合わせることで、最大3画面への同時出力に対応。複数のモニターを使って作業領域を広げたい場合にも活用しやすく、ビジネス用途や在宅ワーク用のPCとしても相性が良い。

また、メモリやストレージの拡張性にも触れられており、用途に合わせて構成を調整しやすい点も魅力のひとつ。省電力CPUを搭載しているため、常時稼働に近い使い方や、小規模なNAS的な運用にも向いている可能性がある。

実機検証では、静音性の高さも印象的だったという。高負荷テスト後でも稼働音はおおむね37～40dB前後に収まり、体感的にもかなり静か。発熱も極端に気になるレベルではなく、デスク上に置いて日常的に使いやすいミニPCとして評価されている。

デスク周りをすっきりさせたい人や、Web閲覧・Office作業・動画視聴を快適にこなせる小型PCを探している人にとって、「GEEKOM Air 12 2026」は普段使いにちょうどいい選択肢となりそうだ。

※本動画のナレーションには、ずんだもんボイスを使用しています。

YouTubeの動画内容

00:00

小さくて静かなWindowsミニPC「GEEKOM Air 12 2026」の実力
00:17

小型で上質な見た目と設置場所に困らないコンパクトさ
00:44

一般的なPC作業は快適にこなせる性能
00:58

最大3画面の同時出力と優れた拡張性
01:12

優れた静音性＆冷却性能と総評

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