この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

【PR】この小ささで本当に使える？静音性と3画面出力に対応したミニPC「GEEKOM Air 12 2026」の実力

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

※本記事は、メーカーよりレビュー記事執筆用に提供を受けた製品を使用したショートレビュー動画を紹介するものです。動画制作・投稿について金銭の授受はなく、TikGadgetが独自に制作しています。



YouTubeチャンネル「TikGadget - ティックガジェット」が、ミニPC「GEEKOM Air 12 2026」を紹介するショート動画を公開した。



動画では、手のひらサイズの小型筐体にIntel Processor 7505を搭載した同モデルを実機でチェックし、コンパクトさや静音性、普段使いでの実用性を紹介している。



「GEEKOM Air 12 2026」は、約11cm四方のコンパクトな筐体と、約460gの軽量設計が特徴のミニPCだ。デスク上に置いても場所を取りにくく、付属ブラケットを使えばモニター裏に取り付けることも可能。限られた作業スペースをすっきり使いたい人にも扱いやすいサイズ感となっている。



性能面では、Intel Processor 7505を搭載。高性能なゲーミングPCという位置付けではないものの、Web閲覧、資料作成、動画視聴、テレワークといった日常的なPC作業であれば十分にこなせる実用派モデルとして紹介されている。4K動画の再生にも対応しており、普段使い用の小型デスクトップPCとして使いやすい構成だ。



小型ながらポート類も充実している。HDMI、Mini DisplayPort、USB Type-Cを組み合わせることで、最大3画面への同時出力に対応。複数のモニターを使って作業領域を広げたい場合にも活用しやすく、ビジネス用途や在宅ワーク用のPCとしても相性が良い。



また、メモリやストレージの拡張性にも触れられており、用途に合わせて構成を調整しやすい点も魅力のひとつ。省電力CPUを搭載しているため、常時稼働に近い使い方や、小規模なNAS的な運用にも向いている可能性がある。



実機検証では、静音性の高さも印象的だったという。高負荷テスト後でも稼働音はおおむね37～40dB前後に収まり、体感的にもかなり静か。発熱も極端に気になるレベルではなく、デスク上に置いて日常的に使いやすいミニPCとして評価されている。



デスク周りをすっきりさせたい人や、Web閲覧・Office作業・動画視聴を快適にこなせる小型PCを探している人にとって、「GEEKOM Air 12 2026」は普段使いにちょうどいい選択肢となりそうだ。



※本動画のナレーションには、ずんだもんボイスを使用しています。