ニュージーランド代表がW杯メンバー26名を発表! 元Jリーガーも名を連ねる
ニュージーランドフットボール(NZF/同国サッカー協会)は14日、2026 FIFAワールドカップ(W杯)北中米大会に臨むニュージーランド代表メンバー26名を発表した。
ニュージーランドはオセアニア予選を突破し、4大会ぶり3回目の出場。本大会でグループGに入り、6月16日にイラン、22日にエジプト、27日にベルギーと対戦する。
代表通算45ゴールを挙げているエースFWクリス・ウッド(ノッティンガム・フォレスト)、京都サンガF.C.やヴァンフォーレ甲府でプレー経験があるGKマイケル・ウッド(オークランドFC)などが選出された。
ダレン・ベズリー監督はNZF公式サイトを通じ、「とても有望な若手選手と経験豊富な選手を融合させ、試合に勝利し、グループリーグを突破する可能性を最大限に高める陣容だ」とコメント。「議論の時間は終わった。今こそ大会に向かい、目の前にあるチャンスをつかみ、ニュージーランドの歴史を刻む時だ」と意気込んだ。
以下、ニュージーランド代表メンバー
1 GKマックス・クロコンベ(ミルウォール)
2 DFティム・パイン(ウェリントン・フェニックス)
3 DFフランシス・デ・フリース(オークランドFC)
4 DFタイラー・ビンドン(ノッティンガム・フォレスト)
5 DFマイケル・ボクスオール(ミネソタ・ユナイテッド)
6 MFジョー・ベル(バイキング)
7 MFマシュー・ガーベット(ピーターバラ・ユナイテッド)
8 MFマルコ・スタメニッチ(スウォンジー)
9 FWクリス・ウッド(ノッティンガム・フォレスト)
10 MFサープリート・シン(ウェリントン・フェニックス)
11 FWエライジャ・ジャスト(マザーウェル)
12 GKアレックス・ポウルセン(レヒア・グダニスク)
13 DFリベラト・カカーチェ(レクサム)
14 MFアレックス・ルファー(ウェリントン・フェニックス)
15 DFナンド・パイナケル(オークランドFC)
16 DFフィン・サーマン(ポートランド・ティンバース)
17 FWコスタ・バーバルセス(ウェスタン・シドニー)
18 FWベン・ウェイン(ポート・ベイル)
19 MFベン・オールド(サンテティエンヌ)
20 FWカラム・マコーワット(シルケボー)
21 FWジェシー・ランドール(オークランドFC)
22 GKマイケル・ウッド(オークランドFC)
23 MFライアン・トーマス(ズウォレ)
24 DFカラン・エリオット(オークランドFC)
25 MFラクラン・ベイリス(ニューカッスル・ジェッツ)
26 DFトミー・スミス(ブレントリー・タウン)
ニュージーランドはオセアニア予選を突破し、4大会ぶり3回目の出場。本大会でグループGに入り、6月16日にイラン、22日にエジプト、27日にベルギーと対戦する。
代表通算45ゴールを挙げているエースFWクリス・ウッド(ノッティンガム・フォレスト)、京都サンガF.C.やヴァンフォーレ甲府でプレー経験があるGKマイケル・ウッド(オークランドFC)などが選出された。
以下、ニュージーランド代表メンバー
1 GKマックス・クロコンベ(ミルウォール)
2 DFティム・パイン(ウェリントン・フェニックス)
3 DFフランシス・デ・フリース(オークランドFC)
4 DFタイラー・ビンドン(ノッティンガム・フォレスト)
5 DFマイケル・ボクスオール(ミネソタ・ユナイテッド)
6 MFジョー・ベル(バイキング)
7 MFマシュー・ガーベット(ピーターバラ・ユナイテッド)
8 MFマルコ・スタメニッチ(スウォンジー)
9 FWクリス・ウッド(ノッティンガム・フォレスト)
10 MFサープリート・シン(ウェリントン・フェニックス)
11 FWエライジャ・ジャスト(マザーウェル)
12 GKアレックス・ポウルセン(レヒア・グダニスク)
13 DFリベラト・カカーチェ(レクサム)
14 MFアレックス・ルファー(ウェリントン・フェニックス)
15 DFナンド・パイナケル(オークランドFC)
16 DFフィン・サーマン(ポートランド・ティンバース)
17 FWコスタ・バーバルセス(ウェスタン・シドニー)
18 FWベン・ウェイン(ポート・ベイル)
19 MFベン・オールド(サンテティエンヌ)
20 FWカラム・マコーワット(シルケボー)
21 FWジェシー・ランドール(オークランドFC)
22 GKマイケル・ウッド(オークランドFC)
23 MFライアン・トーマス(ズウォレ)
24 DFカラン・エリオット(オークランドFC)
25 MFラクラン・ベイリス(ニューカッスル・ジェッツ)
26 DFトミー・スミス(ブレントリー・タウン)