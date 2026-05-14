　ニュージーランドフットボール(NZF/同国サッカー協会)は14日、2026 FIFAワールドカップ(W杯)北中米大会に臨むニュージーランド代表メンバー26名を発表した。

　ニュージーランドはオセアニア予選を突破し、4大会ぶり3回目の出場。本大会でグループGに入り、6月16日にイラン、22日にエジプト、27日にベルギーと対戦する。

　代表通算45ゴールを挙げているエースFWクリス・ウッド(ノッティンガム・フォレスト)、京都サンガF.C.やヴァンフォーレ甲府でプレー経験があるGKマイケル・ウッド(オークランドFC)などが選出された。

　ダレン・ベズリー監督はNZF公式サイトを通じ、「とても有望な若手選手と経験豊富な選手を融合させ、試合に勝利し、グループリーグを突破する可能性を最大限に高める陣容だ」とコメント。「議論の時間は終わった。今こそ大会に向かい、目の前にあるチャンスをつかみ、ニュージーランドの歴史を刻む時だ」と意気込んだ。

以下、ニュージーランド代表メンバー

1 GKマックス・クロコンベ(ミルウォール)

2 DFティム・パイン(ウェリントン・フェニックス)

3 DFフランシス・デ・フリース(オークランドFC)

4 DFタイラー・ビンドン(ノッティンガム・フォレスト)

5 DFマイケル・ボクスオール(ミネソタ・ユナイテッド)

6 MFジョー・ベル(バイキング)

7 MFマシュー・ガーベット(ピーターバラ・ユナイテッド)

8 MFマルコ・スタメニッチ(スウォンジー)

9 FWクリス・ウッド(ノッティンガム・フォレスト)

10 MFサープリート・シン(ウェリントン・フェニックス)

11 FWエライジャ・ジャスト(マザーウェル)

12 GKアレックス・ポウルセン(レヒア・グダニスク)

13 DFリベラト・カカーチェ(レクサム)

14 MFアレックス・ルファー(ウェリントン・フェニックス)

15 DFナンド・パイナケル(オークランドFC)

16 DFフィン・サーマン(ポートランド・ティンバース)

17 FWコスタ・バーバルセス(ウェスタン・シドニー)

18 FWベン・ウェイン(ポート・ベイル)

19 MFベン・オールド(サンテティエンヌ)

20 FWカラム・マコーワット(シルケボー)

21 FWジェシー・ランドール(オークランドFC)

22 GKマイケル・ウッド(オークランドFC)

23 MFライアン・トーマス(ズウォレ)

24 DFカラン・エリオット(オークランドFC)

25 MFラクラン・ベイリス(ニューカッスル・ジェッツ)

26 DFトミー・スミス(ブレントリー・タウン)