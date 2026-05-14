国士舘大学大学院客員教授・八幡和郎先生は、「近代日本において、全国のどこで生まれても地元の各都道府県に名門高校があり、良質な高校教育を受けることができることは国力の源泉となってきた」と語っています。当連載では、そんな八幡先生の著書『日本の名門高校 - あの伝統校から注目の新勢力まで -』から一部を抜粋し、全国の名門高校をご紹介していきます。今回取り上げるのは「北野高校」です。

【書影】歴史・伝統・校風、有名な卒業生まで徹底網羅。八幡和郎『日本の名門高校 - あの伝統校から注目の新勢力まで -』

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北野高校 府立／共学／大阪府大阪市淀川区新北野

橋下徹や有働由美子も学んだ大阪公立校の頂点

大阪では、明治６年（１８７３）に欧学校が創立され、のちに進級学校などの名称を経たのち、大阪府第一番中学校となった。議会による予算否決で私立学校になったりもしたが、明治19年（１８８６）に府立大阪尋常中学校と改称した。

さらに、第一尋常中学校、第一中学校、堂島中学校を経て明治35年（１９０２）に北野中学校となり、その後、大正10年（１９２１）に阪急の十三駅に近い現在地（淀川区）に移転したが、名称はそのままになった。地名を校名にすると、第十三中学と紛らわしくなるのも理由だったらしい。その後、現在の府立天王寺高校（大阪市）である第五尋常中学校の設立にあたって生徒の一部を割譲し、戦後の新制移行では、大手前高校（旧制高女。大阪市）と再編成を経たが、校舎などはそのままである。

平成26年（２０１４）に文科省より「スーパーグローバルハイスクール」に指定され、高い志とチャレンジ精神で臨み、目標を達成する力と、バランスのとれた豊かな人間性の育成をめざしている（平成30年〈２０１８〉まで）。また、授業第一主義で、広い視野と深い知識を持ち、次代のリーダーとなる人材の育成を図るとしている。アカデミックな校風も標榜している。

多彩な卒業生たち

卒業生には瀧川幸辰（刑法学者。「瀧川事件」で知られる）、森繁久弥（俳優）、手塚治虫（漫画家）、脇田晴子（歴史家）、藤田田（日本マクドナルド創業者）、田鍋健（積水ハウス会長）、早石修（医学者）、笠原健治（ミクシィ取締役ファウンダー 上級執行役員）、有働由美子（アナウンサー）、松島みどり（衆議院議員）、橋下徹（元大阪府知事・市長）、竹山聖（建築家。北野高校校舎の設計者）、柏尾誠一郎（テニス。日本人初の五輪メダリスト）などと多彩。

２０２６年度入試では、東京大学に７名、京都大学に８７名、大阪大学に６０名を送り込んでいる。

大阪の公立高校を創立順にあげると、一中の北野高校、二中の三国丘高校に続き、八尾高校（三中／八尾市）、茨木高校（四中／茨木市、川端康成の母校）、天王寺高校（五中／大阪市）、岸和田高校（六中／岸和田市）、市岡高校（七中／大阪市）、富田林高校（八中／富田林市）、四条畷高校（九中／四條畷市）、今宮高校（十中／大阪市）、高津高校（十一中／大阪市）、生野高校（十二中／松原市）、豊中高校（十三中／豊中市）、鳳高校（十四中／堺市）、住吉高校（十五中／大阪市）、池田高校（十六中／池田市）、布施高校（十七中／東大阪市）。

※本稿は、『日本の名門高校 - あの伝統校から注目の新勢力まで -』（ワニブックス）の一部を再編集したものです。