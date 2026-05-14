千葉ロッテ“プロ野球界初”となる『ボンボンドロップシール』を制作・販売 「選手ピンバッジ風デザイン」「選手コアラデザイン」「チャンスくんデザイン」の全3種類
千葉ロッテマリーンズは14日、マリーンズオリジナルデザインの『マリーンズ ボンボンドロップシール』の予約販売を22日より開始すること発表した。なお、プロ野球界での『ボンボンドロップシール』制作は初となる。
【写真】かわいい！『マリーンズ ボンボンドロップシール』の詳細
『ボンボンドロップシール』は、2024年3月の発売以降、累計販売枚数約2000万枚を記録しており、年間5万枚でヒット商品とされるシール市場において、大きな注目を集めている（『ボンボンドロップ』はクーリアの登録商標）。
今回登場する『マリーンズ ボンボンドロップシール』は、「選手ピンバッジ風デザイン」「選手コアラデザイン」「チャンスくんデザイン」の全3種類。「選手ピンバッジ風デザイン」は、TEAM26の選手ピンバッジ風デザインをモチーフに、球団マスコットのマーくん、リーンちゃん、ズーちゃんなど、マリーンズらしさを詰め込んだデザインとなっている。
「選手コアラデザイン」は、株式会社ロッテの商品「コアラのマーチ」のキャラクター風にデザインした選手コアラを中心に、球団ロゴやTEAM26ロゴなどを散りばめたデザイン。「チャンスくんデザイン」は、チャンスくんをメインに、マーくん、リーンちゃん、ズーちゃんなどをデザインした、ポップでカラフルなデザイン。「選手ピンバッジ風デザイン」と「選手コアラデザイン」は、球団公式ファンクラブ「TEAM26」2026年度有料会員の入会特典グッズ（有料オプション）として販売を行う。
2026年度「TEAM26」有料会員へ入会される人を対象に、5月22日午前10時よりWEB入会にて予約受付を開始。すでに2026年度「TEAM26」有料会員へ入会されている人を対象に、5月29日午後3時より千葉・ZOZOマリンスタジアムのTEAM26ブースにて予約販売を開始する。商品は8月4日の埼玉西武ライオンズ戦以降、球場TEAM26ブースにて受け取りが可能に。
さらに、両デザインは5月23日午後1時より、観戦チケット「ファンクラブ有料会員WEB限定先行販売」のオプション追加機能として販売を開始。対象試合は、8月4日、5日の埼玉西武ライオンズ戦、8月7日〜9日のオリックス・バファローズ戦の計5試合。「スペシャルシートWEB限定抽選販売」、「セブン-イレブン先行販売」、「一般販売」の観戦チケットは対象外となる。
商品は8月4日の埼玉西武ライオンズ戦以降、球場TEAM26ブースにて受け取りとなり、受け取りは観戦チケット記載の試合日のみとなる。また、両デザインは8月4日の埼玉西武戦以降、球場TEAM26ブースにて有料会員向けの窓口販売も実施。いずれの商品も販売数には限りがあり、なくなり次第終了となる。「チャンスくんデザイン」は、5月22日正午よりマリーンズオンラインストアにて予約販売を開始し、商品は8月上旬より順次発送予定。
【写真】かわいい！『マリーンズ ボンボンドロップシール』の詳細
『ボンボンドロップシール』は、2024年3月の発売以降、累計販売枚数約2000万枚を記録しており、年間5万枚でヒット商品とされるシール市場において、大きな注目を集めている（『ボンボンドロップ』はクーリアの登録商標）。
「選手コアラデザイン」は、株式会社ロッテの商品「コアラのマーチ」のキャラクター風にデザインした選手コアラを中心に、球団ロゴやTEAM26ロゴなどを散りばめたデザイン。「チャンスくんデザイン」は、チャンスくんをメインに、マーくん、リーンちゃん、ズーちゃんなどをデザインした、ポップでカラフルなデザイン。「選手ピンバッジ風デザイン」と「選手コアラデザイン」は、球団公式ファンクラブ「TEAM26」2026年度有料会員の入会特典グッズ（有料オプション）として販売を行う。
2026年度「TEAM26」有料会員へ入会される人を対象に、5月22日午前10時よりWEB入会にて予約受付を開始。すでに2026年度「TEAM26」有料会員へ入会されている人を対象に、5月29日午後3時より千葉・ZOZOマリンスタジアムのTEAM26ブースにて予約販売を開始する。商品は8月4日の埼玉西武ライオンズ戦以降、球場TEAM26ブースにて受け取りが可能に。
さらに、両デザインは5月23日午後1時より、観戦チケット「ファンクラブ有料会員WEB限定先行販売」のオプション追加機能として販売を開始。対象試合は、8月4日、5日の埼玉西武ライオンズ戦、8月7日〜9日のオリックス・バファローズ戦の計5試合。「スペシャルシートWEB限定抽選販売」、「セブン-イレブン先行販売」、「一般販売」の観戦チケットは対象外となる。
商品は8月4日の埼玉西武ライオンズ戦以降、球場TEAM26ブースにて受け取りとなり、受け取りは観戦チケット記載の試合日のみとなる。また、両デザインは8月4日の埼玉西武戦以降、球場TEAM26ブースにて有料会員向けの窓口販売も実施。いずれの商品も販売数には限りがあり、なくなり次第終了となる。「チャンスくんデザイン」は、5月22日正午よりマリーンズオンラインストアにて予約販売を開始し、商品は8月上旬より順次発送予定。