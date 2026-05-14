決算マイナス・インパクト銘柄 【東証プライム】寄付 … コクサイエレ、アシックス、三井海洋 (5月13日発表分)
―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の5月12日から13日の決算発表を経て14日9時27分現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。
▲No.4 石油資源 <1662>
26年3月期の連結経常利益は前の期比4.1％減の615億円になり、27年3月期も前期比26.9％減の450億円に減る見通しとなった。
▲No.5 極東開発 <7226>
26年3月期の連結経常利益は前の期比37.6％増の94.7億円に拡大したが、27年3月期は前期比16.6％減の79億円に減る見通しとなった。
■決算マイナス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 下落率 発表日 決算期 経常変化率
<4847> インテリＷ 東Ｐ -15.34 5/13 3Q -4.73
<4078> 堺化学 東Ｐ -13.26 5/13 本決算 -6.80
<4449> ギフティ 東Ｐ -12.92 5/13 1Q -32.92
<1662> 石油資源 東Ｐ -11.19 5/13 本決算 -26.90
<7226> 極東開発 東Ｐ -11.01 5/13 本決算 -16.65
<8830> 住友不 東Ｐ -9.66 5/13 本決算 3.72
<3676> デジハＨＤ 東Ｐ -9.63 5/13 本決算 5.73
<1980> ダイダン 東Ｐ -9.32 5/13 本決算 2.04
<7715> 長野計器 東Ｐ -9.21 5/13 本決算 -6.73
<3925> ダブスタ 東Ｐ -9.12 5/13 本決算 －
<3431> 宮地エンジ 東Ｐ -8.36 5/13 本決算 -50.31
<6269> 三井海洋 東Ｐ -8.35 5/13 1Q 93.77
<8804> 東建物 東Ｐ -8.33 5/13 1Q -55.08
<1802> 大林組 東Ｐ -8.07 5/13 本決算 -10.38
<3939> カナミックＮ 東Ｐ -8.04 5/13 上期 32.07
<7242> カヤバ 東Ｐ -7.79 5/13 本決算 -37.01
<7238> ブレーキ 東Ｐ -7.58 5/13 本決算 8.56
<1885> 東亜建 東Ｐ -7.53 5/13 本決算 -15.45
<9010> 富士急 東Ｐ -7.25 5/13 本決算 0.03
<8129> 東邦ＨＤ 東Ｐ -6.55 5/13 本決算 -0.19
<4931> 新日本製薬 東Ｐ -6.44 5/13 上期 -7.18
<6417> ＳＡＮＫＹＯ 東Ｐ -6.34 5/13 本決算 -9.36
<8801> 三井不 東Ｐ -6.33 5/13 本決算 0.54
<9697> カプコン 東Ｐ -6.03 5/13 本決算 11.96
<429A> テクセンド 東Ｐ -5.77 5/13 本決算 -6.68
<9025> 鴻池運輸 東Ｐ -5.72 5/13 本決算 -7.02
<5911> 横河ブＨＤ 東Ｐ -5.58 5/13 本決算 -17.71
<6941> 山一電機 東Ｐ -5.57 5/13 本決算 5.56
<1852> 浅沼組 東Ｐ -5.40 5/13 本決算 6.84
<2317> システナ 東Ｐ -5.40 5/13 本決算 -1.15
<8802> 菱地所 東Ｐ -5.34 5/13 本決算 8.02
<7936> アシックス 東Ｐ -5.33 5/13 1Q 35.50
<6525> コクサイエレ 東Ｐ -5.20 5/13 本決算 31.08
<6498> キッツ 東Ｐ -5.18 5/13 1Q 4.93
<5711> 三菱マ 東Ｐ -5.16 5/13 本決算 -25.17
<4587> ペプドリ 東Ｐ -5.13 5/13 1Q 赤縮
<7532> パンパシＨＤ 東Ｐ -4.95 5/13 3Q 11.69
<7912> 大日印 東Ｐ -4.94 5/13 本決算 3.99
<2587> サントリＢＦ 東Ｐ -4.91 5/13 1Q 1.13
<1925> 大和ハウス 東Ｐ -4.89 5/13 本決算 -40.21
<5631> 日製鋼 東Ｐ -4.81 5/13 本決算 -0.20
<9757> 船井総研ＨＤ 東Ｐ -4.60 5/13 1Q -7.97
<7943> ニチハ 東Ｐ -4.51 5/13 本決算 -4.35
<6486> イーグル工 東Ｐ -4.40 5/13 本決算 -7.98
<2429> ワールドＨＤ 東Ｐ -4.10 5/13 1Q -22.34
<6674> ＧＳユアサ 東Ｐ -3.98 5/13 本決算 -3.83
<6620> 宮越ＨＤ 東Ｐ -3.91 5/13 本決算 赤縮
<4552> ＪＣＲファ 東Ｐ -3.76 5/13 本決算 -57.08
<8550> 栃木銀 東Ｐ -3.75 5/13 本決算 7.80
<4680> ラウンドワン 東Ｐ -3.69 5/13 本決算 7.99
※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした14日9時27分株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。
株探ニュース
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の5月12日から13日の決算発表を経て14日9時27分現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。
▲No.4 石油資源 <1662>
26年3月期の連結経常利益は前の期比4.1％減の615億円になり、27年3月期も前期比26.9％減の450億円に減る見通しとなった。
▲No.5 極東開発 <7226>
26年3月期の連結経常利益は前の期比37.6％増の94.7億円に拡大したが、27年3月期は前期比16.6％減の79億円に減る見通しとなった。
■決算マイナス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 下落率 発表日 決算期 経常変化率
<4847> インテリＷ 東Ｐ -15.34 5/13 3Q -4.73
<4078> 堺化学 東Ｐ -13.26 5/13 本決算 -6.80
<4449> ギフティ 東Ｐ -12.92 5/13 1Q -32.92
<1662> 石油資源 東Ｐ -11.19 5/13 本決算 -26.90
<7226> 極東開発 東Ｐ -11.01 5/13 本決算 -16.65
<8830> 住友不 東Ｐ -9.66 5/13 本決算 3.72
<3676> デジハＨＤ 東Ｐ -9.63 5/13 本決算 5.73
<1980> ダイダン 東Ｐ -9.32 5/13 本決算 2.04
<7715> 長野計器 東Ｐ -9.21 5/13 本決算 -6.73
<3925> ダブスタ 東Ｐ -9.12 5/13 本決算 －
<3431> 宮地エンジ 東Ｐ -8.36 5/13 本決算 -50.31
<6269> 三井海洋 東Ｐ -8.35 5/13 1Q 93.77
<8804> 東建物 東Ｐ -8.33 5/13 1Q -55.08
<1802> 大林組 東Ｐ -8.07 5/13 本決算 -10.38
<3939> カナミックＮ 東Ｐ -8.04 5/13 上期 32.07
<7242> カヤバ 東Ｐ -7.79 5/13 本決算 -37.01
<7238> ブレーキ 東Ｐ -7.58 5/13 本決算 8.56
<1885> 東亜建 東Ｐ -7.53 5/13 本決算 -15.45
<9010> 富士急 東Ｐ -7.25 5/13 本決算 0.03
<8129> 東邦ＨＤ 東Ｐ -6.55 5/13 本決算 -0.19
<4931> 新日本製薬 東Ｐ -6.44 5/13 上期 -7.18
<6417> ＳＡＮＫＹＯ 東Ｐ -6.34 5/13 本決算 -9.36
<8801> 三井不 東Ｐ -6.33 5/13 本決算 0.54
<9697> カプコン 東Ｐ -6.03 5/13 本決算 11.96
<429A> テクセンド 東Ｐ -5.77 5/13 本決算 -6.68
<9025> 鴻池運輸 東Ｐ -5.72 5/13 本決算 -7.02
<5911> 横河ブＨＤ 東Ｐ -5.58 5/13 本決算 -17.71
<6941> 山一電機 東Ｐ -5.57 5/13 本決算 5.56
<1852> 浅沼組 東Ｐ -5.40 5/13 本決算 6.84
<2317> システナ 東Ｐ -5.40 5/13 本決算 -1.15
<8802> 菱地所 東Ｐ -5.34 5/13 本決算 8.02
<7936> アシックス 東Ｐ -5.33 5/13 1Q 35.50
<6525> コクサイエレ 東Ｐ -5.20 5/13 本決算 31.08
<6498> キッツ 東Ｐ -5.18 5/13 1Q 4.93
<5711> 三菱マ 東Ｐ -5.16 5/13 本決算 -25.17
<4587> ペプドリ 東Ｐ -5.13 5/13 1Q 赤縮
<7532> パンパシＨＤ 東Ｐ -4.95 5/13 3Q 11.69
<7912> 大日印 東Ｐ -4.94 5/13 本決算 3.99
<2587> サントリＢＦ 東Ｐ -4.91 5/13 1Q 1.13
<1925> 大和ハウス 東Ｐ -4.89 5/13 本決算 -40.21
<5631> 日製鋼 東Ｐ -4.81 5/13 本決算 -0.20
<9757> 船井総研ＨＤ 東Ｐ -4.60 5/13 1Q -7.97
<7943> ニチハ 東Ｐ -4.51 5/13 本決算 -4.35
<6486> イーグル工 東Ｐ -4.40 5/13 本決算 -7.98
<2429> ワールドＨＤ 東Ｐ -4.10 5/13 1Q -22.34
<6674> ＧＳユアサ 東Ｐ -3.98 5/13 本決算 -3.83
<6620> 宮越ＨＤ 東Ｐ -3.91 5/13 本決算 赤縮
<4552> ＪＣＲファ 東Ｐ -3.76 5/13 本決算 -57.08
<8550> 栃木銀 東Ｐ -3.75 5/13 本決算 7.80
<4680> ラウンドワン 東Ｐ -3.69 5/13 本決算 7.99
※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした14日9時27分株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。
株探ニュース