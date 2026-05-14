―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の5月12日から13日の決算発表を経て14日9時27分現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。

▲No.4　石油資源 <1662>
　26年3月期の連結経常利益は前の期比4.1％減の615億円になり、27年3月期も前期比26.9％減の450億円に減る見通しとなった。

▲No.5　極東開発 <7226>
　26年3月期の連結経常利益は前の期比37.6％増の94.7億円に拡大したが、27年3月期は前期比16.6％減の79億円に減る見通しとなった。

■決算マイナス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　下落率 　発表日　決算期　経常変化率

<4847> インテリＷ 　　東Ｐ 　 -15.34 　　5/13　　　3Q　　　 -4.73
<4078> 堺化学 　　　　東Ｐ 　 -13.26 　　5/13　本決算　　　 -6.80
<4449> ギフティ 　　　東Ｐ 　 -12.92 　　5/13　　　1Q　　　-32.92
<1662> 石油資源 　　　東Ｐ 　 -11.19 　　5/13　本決算　　　-26.90
<7226> 極東開発 　　　東Ｐ 　 -11.01 　　5/13　本決算　　　-16.65

<8830> 住友不 　　　　東Ｐ　　 -9.66 　　5/13　本決算　　　　3.72
<3676> デジハＨＤ 　　東Ｐ　　 -9.63 　　5/13　本決算　　　　5.73
<1980> ダイダン 　　　東Ｐ　　 -9.32 　　5/13　本決算　　　　2.04
<7715> 長野計器 　　　東Ｐ　　 -9.21 　　5/13　本決算　　　 -6.73
<3925> ダブスタ 　　　東Ｐ　　 -9.12 　　5/13　本決算　　　　　－

<3431> 宮地エンジ 　　東Ｐ　　 -8.36 　　5/13　本決算　　　-50.31
<6269> 三井海洋 　　　東Ｐ　　 -8.35 　　5/13　　　1Q　　　 93.77
<8804> 東建物 　　　　東Ｐ　　 -8.33 　　5/13　　　1Q　　　-55.08
<1802> 大林組 　　　　東Ｐ　　 -8.07 　　5/13　本決算　　　-10.38
<3939> カナミックＮ 　東Ｐ　　 -8.04 　　5/13　　上期　　　 32.07

<7242> カヤバ 　　　　東Ｐ　　 -7.79 　　5/13　本決算　　　-37.01
<7238> ブレーキ 　　　東Ｐ　　 -7.58 　　5/13　本決算　　　　8.56
<1885> 東亜建 　　　　東Ｐ　　 -7.53 　　5/13　本決算　　　-15.45
<9010> 富士急 　　　　東Ｐ　　 -7.25 　　5/13　本決算　　　　0.03
<8129> 東邦ＨＤ 　　　東Ｐ　　 -6.55 　　5/13　本決算　　　 -0.19

<4931> 新日本製薬 　　東Ｐ　　 -6.44 　　5/13　　上期　　　 -7.18
<6417> ＳＡＮＫＹＯ 　東Ｐ　　 -6.34 　　5/13　本決算　　　 -9.36
<8801> 三井不 　　　　東Ｐ　　 -6.33 　　5/13　本決算　　　　0.54
<9697> カプコン 　　　東Ｐ　　 -6.03 　　5/13　本決算　　　 11.96
<429A> テクセンド 　　東Ｐ　　 -5.77 　　5/13　本決算　　　 -6.68

<9025> 鴻池運輸 　　　東Ｐ　　 -5.72 　　5/13　本決算　　　 -7.02
<5911> 横河ブＨＤ 　　東Ｐ　　 -5.58 　　5/13　本決算　　　-17.71
<6941> 山一電機 　　　東Ｐ　　 -5.57 　　5/13　本決算　　　　5.56
<1852> 浅沼組 　　　　東Ｐ　　 -5.40 　　5/13　本決算　　　　6.84
<2317> システナ 　　　東Ｐ　　 -5.40 　　5/13　本決算　　　 -1.15

<8802> 菱地所 　　　　東Ｐ　　 -5.34 　　5/13　本決算　　　　8.02
<7936> アシックス 　　東Ｐ　　 -5.33 　　5/13　　　1Q　　　 35.50
<6525> コクサイエレ 　東Ｐ　　 -5.20 　　5/13　本決算　　　 31.08
<6498> キッツ 　　　　東Ｐ　　 -5.18 　　5/13　　　1Q　　　　4.93
<5711> 三菱マ 　　　　東Ｐ　　 -5.16 　　5/13　本決算　　　-25.17

<4587> ペプドリ 　　　東Ｐ　　 -5.13 　　5/13　　　1Q　　　　赤縮
<7532> パンパシＨＤ 　東Ｐ　　 -4.95 　　5/13　　　3Q　　　 11.69
<7912> 大日印 　　　　東Ｐ　　 -4.94 　　5/13　本決算　　　　3.99
<2587> サントリＢＦ 　東Ｐ　　 -4.91 　　5/13　　　1Q　　　　1.13
<1925> 大和ハウス 　　東Ｐ　　 -4.89 　　5/13　本決算　　　-40.21

<5631> 日製鋼 　　　　東Ｐ　　 -4.81 　　5/13　本決算　　　 -0.20
<9757> 船井総研ＨＤ 　東Ｐ　　 -4.60 　　5/13　　　1Q　　　 -7.97
<7943> ニチハ 　　　　東Ｐ　　 -4.51 　　5/13　本決算　　　 -4.35
<6486> イーグル工 　　東Ｐ　　 -4.40 　　5/13　本決算　　　 -7.98
<2429> ワールドＨＤ 　東Ｐ　　 -4.10 　　5/13　　　1Q　　　-22.34

<6674> ＧＳユアサ 　　東Ｐ　　 -3.98 　　5/13　本決算　　　 -3.83
<6620> 宮越ＨＤ 　　　東Ｐ　　 -3.91 　　5/13　本決算　　　　赤縮
<4552> ＪＣＲファ 　　東Ｐ　　 -3.76 　　5/13　本決算　　　-57.08
<8550> 栃木銀 　　　　東Ｐ　　 -3.75 　　5/13　本決算　　　　7.80
<4680> ラウンドワン 　東Ｐ　　 -3.69 　　5/13　本決算　　　　7.99

※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした14日9時27分株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース