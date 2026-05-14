上空の寒気の影響で大気の状態が不安定です。14日午後は、にわか雨や雷雨のところがありそうです。落雷や突風、降雹（こうひょう）などに注意が必要です。

■全国天気（14日予報）

14日（木）は、午前中を中心に晴れるところが多いでしょう。東北南部太平洋側は、雲のとれにくい天気が続きそうです。なお、上空の寒気の影響で、本州・四国・九州は変わりやすい天気です。昼前後から夜にかけては、にわか雨や雷雨のところがあるでしょう。

活発な積乱雲が通過する場合は、突然の強い雨、落雷による停電、突風による建物被害、降雹による農作物への被害などに注意が必要です。栃木・群馬・埼玉・東京・神奈川・山梨・奈良（南部）・和歌山・熊本では、激しい雨のところもあるでしょう。

日中の気温は、北日本〜北陸で前日より低くなるでしょう。関東〜西日本は前日並みの見込みで、夏日となるところが多いでしょう。

■全国気温（14日予想）

【日中の予想最高気温・前日差・季節感覚】

札幌 19℃（ -3 5月下旬）

仙台 17℃（ -8 4月下旬）

新潟 18℃（ -5 4月下旬）

東京 26℃（ -1 6月中旬）

名古屋 29℃（ +1 6月下旬）

大阪 28℃（ +1 6月中旬）

広島 27℃（±0 6月中旬）

高知 27℃（±0 6月中旬）

福岡 25℃（ +1 5月下旬）

■週末にかけての天気（15日〜17日）

金曜（15日）は、全国の広い範囲で晴れるでしょう。関東〜西日本では夏日が続きそうです。土曜（16日）は、北海道で雲が多めですが、本州・四国・九州は晴れるでしょう。内陸盆地を中心に顕著な暑さとなり、山形・福島・甲府・京都・佐賀は30℃、東京は28℃まであがるでしょう。

日曜（17日）は、北海道で雲が多めですが、本州・四国・九州は引き続き晴れるでしょう。5月とは思えない暑さが予想され、甲府で32℃、前橋・熊谷・佐賀・熊本では30℃、東京は28℃まであがりそうです。週末の慣れない暑さで体調を崩さないようお気をつけください。

（気象予報士 平井 史生）