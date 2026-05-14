「努力しているのに、なぜか評価されない」

そんな経験はないだろうか。遅くまで働き、目の前の仕事もこなしている。それでも、小さい仕事ばかり任されてしまう人がいる。一方で、同じように働いていても、なぜか評価され、大きな仕事を任される人もいる。

その差は、努力の量ではない。「必要なのは、努力の向きを変えることです」と語るのは、815社・17万3000人の働き方改善を支援してきた専門家・越川慎司氏だ。同氏の著書 『815社17万人を分析してわかった 会社から期待されている人の習慣115』 では、職場で評価される人たちの共通点が明らかにされている。この記事では同書から、評価された人の97％が実践していた「ある習慣」を紹介しよう。（構成／ダイヤモンド社・石井一穂）

「デジタルを使いこなすのが正解」と思っていないか

メモはすべてアプリ。

タスク管理もクラウド。

アイデアもそのままPCに打ち込む。

いまや「デジタルを使いこなす人＝仕事ができる人」という空気は強い。だからこそ、紙の手帳やノートを使っていると、どこか“遅れている”ように感じてしまう人もいるだろう。

しかし、職場で評価されている人たちの実態はまったく違う。

815社17万人の「働き方改善」を支援してきた専門家である越川慎司氏は、著書『会社から期待されている人の習慣115』で、職場での評価が高い人たちの共通点を次のように紹介している。

期待されている人たちが使用しているツールを調査すると、紙の手帳もしくはノートを使用している比率は89％でした。

一般社員の使用率は42％だったため、47％の差があります。

AIの登場もあり、ここ数年はデジタルツールを使いこなせる人が優秀だという空気が強まっていますが、期待されている人たちは意外にもアナログツールを使いこなしていたのです。

――『815社17万人を分析してわかった 会社から期待されている人の習慣115』より引用

つまり、評価される人ほど「アナログ」を使いこなしている。

評価される人の97％は「デジタル×アナログ」を両方使っている

では、評価される人たちは「アナログ派」なのか。

じつは、そうではない。

越川氏は、その実態について次のように説明している。

ただし、彼らがアナログ派というわけではありません。デジタルツールとの併用率も調べたところ、その割合は97％だったのです。一方で、一般社員の併用率は58％でした。

つまり期待されている人たちは、デジタルかアナログかにこだわるのではなく、両取りをしていたのです。

――『815社17万人を分析してわかった 会社から期待されている人の習慣115』より引用

彼らはアナログとデジタルの「どちらか」ではなく、場面に合わせて使い分けているのである。

デジタルとアナログを「使い分ける」人が評価される

では、具体的にどう使い分けているのか。

越川氏は、そのポイントについて次のように述べている。



たとえば、アイデア出しの段階では必ず手書きします。頭の中がまだ曖昧な状態のときは紙に書くのです。

心理学の研究でも、手書きは脳の広い領域を使い、連想や発想を広げやすいことがわかっています。

そして考えが固まったらデジタルで共有します。ノートアプリに転記し、構造を整え、チームに共有できる形に変換する。





イラスト：カワバタユウタ

――『815社17万人を分析してわかった 会社から期待されている人の習慣115』より引用 具体的には「考える場面」と「共有する場面」で、ツールを切り替えていました。たとえば、アイデア出しの段階では必ず手書きします。頭の中がまだ曖昧な状態のときは紙に書くのです。心理学の研究でも、手書きは脳の広い領域を使い、連想や発想を広げやすいことがわかっています。そして考えが固まったらデジタルで共有します。ノートアプリに転記し、構造を整え、チームに共有できる形に変換する。イラスト：カワバタユウタ――『815社17万人を分析してわかった 会社から期待されている人の習慣115』より引用

思考はアナログ。

共有はデジタル。

この切り替えによって、創造性とスピードを同時に実現していた。

デジタルだけでは、創造性が損なわれる。

アナログだけでは、共有や活用が遅れる。

評価されている人たちは、両方の弱点を理解したうえで、補い合う仕組みを作っていたのである。