初夏のおしゃれは足元から始めてみない？ ブルーが映えるバッシュで大人ストリートを楽しもう

すっかり暑くなってきました。ファッションもどんどんと初夏〜夏仕様に変わっていく頃ですが、足元はいかがでしょうか？ “おしゃれは足元から”と言うだけに、最も重要視しなくてはならないポイントですし、ひとつ気合いを入れたいところ。

季節的にサンダルなどが目に留まりがちですが、ここはあえてバッシュを選んでみるというのも手。個人的にバッシュは思い入れもあり、そのボリューミーなシルエットとテッキーなルックスにはグッと来るものがあります。

なぜそんなにもバッシュに惹かれるのか…それは青春時代にまで遡ります。高校生くらいの頃、田臥勇太というバスケットプレーヤーが日本人初のNBAの選手となり、日本中のバスケ好き、そしてバスケ好き以外の人たちも皆彼に注目していました。身長は170センチ強くらいでほかのNBAプレーヤーよりも小柄。それなのに活躍している姿にはとても胸が打たれましたし、同じ日本人として非常に感銘を受けた当時の気持ちを今も鮮明に覚えています。

▲アディダス バスケットボール「Anthony Edwards 2 “Velocity Blue”」（2万900円）

そしてもうひとり、当時のNBAにおいて欠かせない存在がいたのですが、それはアレン・アイバーソンでした。彼も田臥同様NBAプレーヤーの中では小柄でしたが、背が高い選手たちの間を縫ってダンクを決めたりドリブルで躱したりしている姿は本当にカッコ良かった。しかも、彼は当時某アスレチックブランドのアンバサダーを務めていて、そのブランドのウエアやシューズを試合以外でもおしゃれに着こなしていました。バスケットボールのファッションをHIP-HOPと融合させた着こなしは、HIP-HOPとNBAにハマっていたのもあってとてもクールに映って見えました。

そのふたりの存在があったからこそ、こんなにもバスケットボールシューズやファッションに対して憧れがあるのだと思います。おまけに『SLAM DUNK』や『DEAR BOYS』などバスケ漫画人気も盛んでしたし、とにかく世代的にバスケモチーフは刺さりまくるのです。

そんななか、今回押したいのがアディダス バスケットボールの「Anthony Edwards 2 “Velocity Blue”」。プロバスケットボール選手のアンソニー・エドワーズのシグネチャーモデルで、特にアンソニーがお気に入りだった言うカラーを纏ったバッシュです。

そう言えば、アディダスのコートシューズには同じくNBA選手だったカリーム・アブドゥル・ジャバーのシグネチャーモデル「ジャバー」もありますし、サッカーなどのシューズももちろん人気ですが個人的には“アディダス＝バスケ”というイメージが強いのです。ちなみに、カリーム・アブドゥル・ジャバーはブルース・リーの映画『死亡遊戯』にも出演しており、リーがハイキックしても顎まで届かないくらいその身長は高く、中学・高校時代に初めて映画を観たときには驚いたものです（その頃のジャバーは短めのアフロヘアにサングラスという、いかにもアフリカン・アメリカンなルックスもカッコ良かった）。

▲グリップもバッチリ利いています

話は逸れましたが、今回の「Anthony Edwards 2 “Velocity Blue”」は潔いほど真っ青。ひと目見ただけで生涯忘れないくらいのインパクトです。それでいてデザインはプレーンなので落ち着きも見られ、絶妙なバランスで成り立っています。この辺りの塩梅が実にアディダスらしいなと思います。何より、暑い季節に履きたくなるような清涼感のあるブルーというのが良いですよね。

もちろん履き心地も申し分ありません。ライトブースト＋ライトトライクを搭載しているため、非常に優秀なクッション性を発揮するだけではなく、反発力も十分。プレーだけではなく街履きとしても活躍してくれます。また、バッシュベースなだけにホールド力も抜群。しっかりと足を包み込んでくれるので安定した歩行性を約束しています。

▲アッパーのトゥ部分にはリフレクター素材が

いつもならサンダルを選びたくなる時季ですが、今年の初夏〜夏はあえてのバッシュで足元からおしゃれなスポーツストリートスタイルを構築してみてはいかがでしょう？

>> アディダス バスケットボール「Anthony Edwards」

＜文／手柴太一（GoodsPress Web）＞

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